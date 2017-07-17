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15:42 (мск), источник: РИА Новости

Кубанская судья назвала «заказным» скандал со свадьбой дочери

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала из-за свадьбы своей дочери, заявила, что торжество оплатил ее бывший супруг и что знает, кто стоит за нападками на ее семью.

«В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка… Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери», — рассказала судья в интервью «Российской газете».

По ее словам, названная СМИ сумма в два миллиона долларов «взята с потолка», а певцы Иосиф Кобзон и Николай Басков присутствовали на свадьбе в качестве гостей, а не нанятых артистов.

Хахалева отметила, что доходы бывшего супруга легальные, с них платятся налоги. Поэтому проведение проверки в ее отношении судья считает неуместным.

Она добавила, что «устроенную вакханалию» она расценивает как неприкрытое давление на судью. По ее словам, в свое время она не позволила вынести незаконное решение, за что ей решили отомстить.

«Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала», — сказала судья.

На пышную свадьбу дочери Хахалевой, состоявшуюся еще в начале июня в престижном в Краснодаре зале Galich-Hall, обратил внимание столичный адвокат Сергей Жорин. Он выложил в Instagram видеозапись праздника, на котором выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

Юрист назвал происходящее «хамством, наглостью и пиром во время чумы». По его словам, эксперты оценили затраты на торжество в два миллиона долларов, при том, что средняя зарплата россиян составляет примерно 20 тысяч в месяц.

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Постом Жорина заинтересовались ведущие СМИ, запись разошлась по интернету. На нее обратили внимание даже в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в администрации президента знают о резонансной свадьбе, однако за подобными вещами должны «гораздо более пристально» наблюдать другие ведомства.

Комментарии
1
Игорь Викторович
Засуетилась)
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