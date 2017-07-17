Кубанская судья назвала «заказным» скандал со свадьбой дочери
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала
«В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка… Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери», — рассказала судья в интервью «Российской газете».
По ее словам, названная СМИ сумма в два миллиона долларов «взята с потолка», а певцы Иосиф Кобзон и Николай Басков присутствовали на свадьбе в качестве гостей, а не нанятых артистов.
Хахалева отметила, что доходы бывшего супруга легальные, с них платятся налоги. Поэтому проведение проверки в ее отношении судья считает неуместным.
Она добавила, что «устроенную вакханалию» она расценивает как неприкрытое давление на судью. По ее словам, в свое время она не позволила вынести незаконное решение, за что ей решили отомстить.
«Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала», — сказала судья.
На пышную свадьбу дочери Хахалевой, состоявшуюся еще в начале июня в престижном в Краснодаре зале
Юрист назвал происходящее «хамством, наглостью и пиром во время чумы». По его словам, эксперты оценили затраты на торжество в два миллиона долларов, при том, что средняя зарплата россиян составляет примерно 20 тысяч в месяц.
Постом Жорина заинтересовались ведущие СМИ, запись разошлась по интернету. На нее обратили внимание даже в Кремле. По словам