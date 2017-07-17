«Россия, тестируйся!» — на Невском пр. каждый желающий мог бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус
Решились далеко не все.
Решились далеко не все.
В Петербурге состоялась акция «Россия, тестируйся!».
Прямо на Невском проспекте каждый желающий мог бесплатно и анонимно узнать свой
Участникам акции напоминали о способах распространения вируса и мерах предосторожности. Рассказывали также о том, что делать, если результат теста положительный. Впрочем, многие горожане, к которым подходили волонтеры, так и не решились пройти исследование.
В Петербурге, по официальным данным, сейчас живет более 42 тысяч человек с положительным