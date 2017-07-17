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15:46 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

«Россия, тестируйся!» — на Невском пр. каждый желающий мог бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

Решились далеко не все.

В Петербурге состоялась акция «Россия, тестируйся!».

Прямо на Невском проспекте каждый желающий мог бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Экспресс-тест в мобильной лаборатории занимал всего 2−3 минуты. Проводили его медики городского центра по борьбе со СПИДом.

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Участникам акции напоминали о способах распространения вируса и мерах предосторожности. Рассказывали также о том, что делать, если результат теста положительный. Впрочем, многие горожане, к которым подходили волонтеры, так и не решились пройти исследование.

В Петербурге, по официальным данным, сейчас живет более 42 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом, то есть около одного процента от общего числа жителей. Врачи приводят наглядный пример: даже прогуливаясь по Невскому проспекту, ВИЧ-инфицированных людей вы можете повстречать примерно раз в две минуты.

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