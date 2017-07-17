«Россия, тестируйся!» — на Невском пр. каждый желающий мог бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

В Петербурге состоялась акция «Россия, тестируйся!».

Прямо на Невском проспекте каждый желающий мог бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Экспресс-тест в мобильной лаборатории занимал всего 2−3 минуты. Проводили его медики городского центра по борьбе со СПИДом.

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Участникам акции напоминали о способах распространения вируса и мерах предосторожности. Рассказывали также о том, что делать, если результат теста положительный. Впрочем, многие горожане, к которым подходили волонтеры, так и не решились пройти исследование.