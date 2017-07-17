Режим повышенной готовности введен в Ростове из-за ожидающейся непогоды
Спасатели проводят мониторинг складывающейся в городе обстановки.
Спасатели проводят мониторинг складывающейся в городе обстановки.
Режим повышенной готовности введен в донской столице в связи с ожидающейся непогодой.
Согласно информации из официальных источников, 17 июля и утром 18 июля в Ростове возможны ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с.
В связи с этим силы муниципальной
Спасатели проводят мониторинг складывающейся в городе обстановки и уровня воды в Дону в границах Ростова.
Подготовлен к развертыванию пункт временного размещения пострадавших.
Организовано дежурство спасателей в местах возможных подтоплений.