Режим повышенной готовности введен в Ростове из-за ожидающейся непогоды

Источник: РИА "Новости"

Режим повышенной готовности введен в донской столице в связи с ожидающейся непогодой.

Согласно информации из официальных источников, 17 июля и утром 18 июля в Ростове возможны ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с.

В связи с этим силы муниципальной поисково-спасательной службы и Единой дежурной диспетчерской службы приведены в готовность для оперативного реагирования на заявки, поступающие по единому номеру «112».

Спасатели проводят мониторинг складывающейся в городе обстановки и уровня воды в Дону в границах Ростова.

Подготовлен к развертыванию пункт временного размещения пострадавших.