В Перми лавочки «Власть» вернули на прежнее место

В Перми на прежнее место, к зданию Законодательного собрания, вернули лавочки в виде слова «Власть». Напомним, около двух недель назад их убрали при помощи крана на соседний газон. В Министерстве строительства и архитектуры сообщали, что «Власть» вернётся на место после выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны.