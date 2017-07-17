В Перми лавочки «Власть» вернули на прежнее место
В Министерстве строительства и архитектуры пояснили, что конструкции в ближайшее время отремонтируют.
В Министерстве строительства и архитектуры пояснили, что конструкции в ближайшее время отремонтируют.
В Перми на прежнее место, к зданию Законодательного собрания, вернули лавочки в виде слова «Власть». Напомним, около двух недель назад их убрали при помощи крана на соседний газон. В Министерстве строительства и архитектуры сообщали, что «Власть» вернётся на место после выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны.
Сами лавочки также обещали отремонтировать, однако, установили их неотремонтированными. Сегодня в Министерстве строительства и архитектуры пояснили, что принято решение покрасить их уже на месте. Работы будут выполнены 17 и 18 июля. Сейчас бетонные части конструкции лавочек изрисованы аэрозольными красками.