МЧС предупредило о грозах, граде и сильном ветре в Татарстане

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 17 июля, ночью, днем и вечером 18 июля на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, днем и вечером 18 июля локально до 23 м/с, утром, днем и вечером 18 июля сильный дождь, днем локально град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует:

— в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять около непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Находясь на природе при усилении ветра, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме;.