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17:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС предупредило о грозах, граде и сильном ветре в Татарстане

Ухудшение погоды ожидается вечером 17 июля, ночью, днем и вечером 18 июля.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 17 июля, ночью, днем и вечером 18 июля на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, днем и вечером 18 июля локально до 23 м/с, утром, днем и вечером 18 июля сильный дождь, днем локально град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует:
— в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять около непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Находясь на природе при усилении ветра, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме;.

— сильный дождь, гроза и сильный ветер представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. При движении в данных дорожных условиях на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в данных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади. Водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин, вся оптика должна быть в рабочем состоянии.

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