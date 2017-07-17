20 июля в части домов Вахитовского района Казани отключат водоснабжение
Автоцистерны с водой будут располагаться согласно поступающим заявкам.
Автоцистерны с водой будут располагаться согласно поступающим заявкам.
(Город Казань KZN.RU, 17 июля). 20 июля в части домов Вахитовского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с проведением работ на сетях водопровода.
С 9.00 20 июля до 6.00 21 июля воды не будет по адресам: ул. Зеленая, 1, 1 корп., 2, 4, 6, 7, 8, ул. Калинина, 30, 48, ул.1-я Привольная, 20а (д/с № 283).
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает