В Туапсинском районе открыли 20 автокемпингов
В Туапсинском районе в 2017 году в обустроили 20 специальных
В Туапсинском районе в 2017 году в обустроили 20 специальных
«На территории автогородков созданы необходимые бытовые условия — установлены душевые, туалеты, отведены места для мангалов, приготовления пищи и сбора мусора. В среднем одна площадка может вместить 30−40 автомобилей, кроме того, в районе открыт кемпинг и на 150 машин», — сообщили в
Глава муниципалитета Владимир Лыбанев поручил строго контролировать соблюдение в кемпингах санитарных норм и требований безопасности.