В Туапсинском районе открыли 20 автокемпингов

«На территории автогородков созданы необходимые бытовые условия — установлены душевые, туалеты, отведены места для мангалов, приготовления пищи и сбора мусора. В среднем одна площадка может вместить 30−40 автомобилей, кроме того, в районе открыт кемпинг и на 150 машин», — сообщили в пресс-службе Туапсинского района.