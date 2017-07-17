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18:02 (мск), источник: ЮГА.ру

В Туапсинском районе открыли 20 автокемпингов

В Туапсинском районе в 2017 году в обустроили 20 специальных площадок-кемпингов.

«На территории автогородков созданы необходимые бытовые условия — установлены душевые, туалеты, отведены места для мангалов, приготовления пищи и сбора мусора. В среднем одна площадка может вместить 30−40 автомобилей, кроме того, в районе открыт кемпинг и на 150 машин», — сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Глава муниципалитета Владимир Лыбанев поручил строго контролировать соблюдение в кемпингах санитарных норм и требований безопасности.

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