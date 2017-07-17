Генпрокуратуру попросили проверить информацию о свадьбе дочери краснодарской судьи

Источник: ЮГА.ру

Свои запросы Гетта назвал реакцией на «то негодование общества, которое возникло в связи с публикациями и сюжетами, связанными со свадьбой, где фигурирует судья Краснодарского края».

«Я отправил соответствующий запрос в адрес коллегии судей (Высшая квалификационная коллегия судей РФ) и Генпрокуратуру РФ тоже посмотреть на эти факты, на соответствие декларации расходам», — цитирует депутата ТАСС.

Он добавил, что с другими депутатами подумает над поправками в закон о противодействии коррупции, чтобы там вместе с недвижимостью и доходами указывались оплачиваемые услуги.

«Поскольку у нас действует федеральный закон, по которому все предметы, недвижимость, которые приобретаются государственным служащим, и [когда чиновник] не может доказать законность [приобретения] средств, они изымаются в доход государства. Поскольку там никак не прописать услуги оплачиваемые — как вернуть выступление [певца Николая] Баскова, к примеру? Но мы будем думать в том числе и над законом, чтобы такие вещи фиксировались», — сказал Гетта.