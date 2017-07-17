20 метров над Преголей: подрядчик показал, как идёт установка пролётов Восточной эстакады
Проект строительства моста реализуется в рамках подготовки к ЧМ-2018 для улучшения сообщения острова Октябрьский с центром Калининграда.
Проект строительства моста реализуется в рамках подготовки к ЧМ-2018 для улучшения сообщения острова Октябрьский с центром Калининграда.
В Калининграде началась установка пролётов Восточной эстакады над Преголей. Об этом Клопс.Ru сообщил начальник строительства компании ООО «Спецмост» Сергей Афанасьев.
По словам подрядчика, металлоконструкции выдвинулись над Преголей на 20 метров. На следующей неделе по надвижке пойдут мостовые пролёты от одной опоры к другой.
Гидравлические домкраты двигают пролёт со скоростью 4 метра в час. Общая длина моста через Преголю составляет 473,78 м. Количество опор — 7 штук. Расстояние между опорами моста составляет от 63 до 99 метров. Общая стоимость строительства — 1,9 млрд рублей.
Проект строительства моста реализуется в рамках подготовки к ЧМ-2018 для улучшения сообщения острова Октябрьский с центром Калининграда.
Открыть движение по участку Восточной эстакады от Московского проспекта до Острова планируется до февраля 2018 года. О том, как выглядела Восточная эстакада за девять месяцев до конца строительства, можно посмотреть на странице нашего спецпроекта.