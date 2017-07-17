В лесах трех районов Самарской области ожидается четвертый класс пожарной опасности
В ближайшие дни в трех районах области ожидается высокий, четвертый класс пожарной опасности лесов.
В ближайшие дни в трех районах области ожидается высокий, четвертый класс пожарной опасности лесов.
В среду, 19 июля, высокая пожарная опасность установится в лесах Большеглушицкого, Большечерниговского и Пестравского районов.
Посещать леса в этих районах не рекомендуется.
В случае возникновения пожара следует сообщить об этом по телефону «горячей линии» Региональной диспетчерской службы лесной охраны по Самарской области: