Конкурс на строительство океанариума на Бору Нижегородской области планируется провести в 2018 году.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, конкурс на строительство многофункционального комплекса еще не проведен.

По словам собеседника агентства, предположительно конкурс планируется провести в 2018 году. «Основные условия не определены, так как проектно-сметная документация в стадии разработки. Сроки заключения концессионного соглашения будут установлены только после разработки проектно-сметной документации и конкурсной документации», — отметил собеседник «НТА-Приволжье».

Ранее сообщалось, что на 2017 год перенесено заключение концессионного соглашения по строительству океанариума в г.о.г. Бор Нижегородской области.

Ориентировочная площадь комплекса составит около 30 тыс. кв. м., он будет разделён на две зоны: гостинично-рекреационную и развлекательную. Предположительный срок строительства — 3 года. Объём инвестиций составит около 3 млрд. рублей.