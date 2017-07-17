Конкурс на строительство океанариума на Бору Нижегородской области планируется провести в 2018 году
Ориентировочная площадь комплекса составит около 30 тыс. кв. м.
Ориентировочная площадь комплекса составит около 30 тыс. кв. м.
Конкурс на строительство океанариума на Бору Нижегородской области планируется провести в 2018 году.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, конкурс на строительство многофункционального комплекса еще не проведен.
По словам собеседника агентства, предположительно конкурс планируется провести в 2018 году. «Основные условия не определены, так как
Ранее сообщалось, что на 2017 год перенесено заключение концессионного соглашения по строительству океанариума в г.о.г. Бор Нижегородской области.
Ориентировочная площадь комплекса составит около 30 тыс. кв. м., он будет разделён на две зоны:
Напомним, что концессионное соглашение по строительству центра планировалось заключить до конца 2016 года.