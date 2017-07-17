Главе села в Симферопольском районе Крыма грозит до 7 лет тюрьмы за превышение полномочий

«По версии следствия, обвиняемый подписал акты выполненных работ по очистке защитных полос реки Салгир от мусора и завалов, образовавшихся в результате паводка, с заведомо недостоверными сведениями относительно их объема и стоимости, в результате чего подрядчику было незаконно перечислено 1,8 млн рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.