Главе села в Симферопольском районе Крыма грозит до 7 лет тюрьмы за превышение полномочий

«По версии следствия, обвиняемый подписал акты выполненных работ по очистке защитных полос реки Салгир от мусора и завалов, образовавшихся в результате паводка, с заведомо недостоверными сведениями относительно их объема и стоимости, в результате чего подрядчику было незаконно перечислено 1,8 млн рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.
В отношении главы сельского поселения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий, совершенное главной органа местного самоуправления». Максимальное наказание за совершение данного преступления — лишение свободы на срок до 7 лет.
Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.