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17:11 (мск), источник: РИА Крым

Главе села в Симферопольском районе Крыма грозит до 7 лет тюрьмы за превышение полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Глава Добровского сельского поселения (Симферопольский район) предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, обвиняемый подписал акты выполненных работ по очистке защитных полос реки Салгир от мусора и завалов, образовавшихся в результате паводка, с заведомо недостоверными сведениями относительно их объема и стоимости, в результате чего подрядчику было незаконно перечислено 1,8 млн рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

В отношении главы сельского поселения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий, совершенное главной органа местного самоуправления». Максимальное наказание за совершение данного преступления — лишение свободы на срок до 7 лет.

Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

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