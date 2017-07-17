На парковках Краснодара введут сервис постоплаты

Сейчас водители оплачивают парковку авансом, а с 1 августа в качестве эксперимента заработает новый сервис, который позволит оплатить услугу до 23:59.

«По замыслу специалистов, это упростит и сделает удобной процедуру оплаты, поскольку далеко не всегда водитель может совершить авансовый платеж из-за технических проблем или непредвиденных ситуаций», — сказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Краснодара Владимир Архипов.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно войти в личный кабинет на сайте parkingkrd.ru, выбрать парковку, где стояла машина, выбрать пункт «Постоплата», указать госномер автомобиля, время начала и завершения стоянки. Постоплата без штрафов проводится только до конца суток. Штраф за неоплату парковки составляет 1 тыс. рублей.

На парковках со шлагбаумом останется оплата по факту, отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Владимир Архипов рассказал, что к августу в центре Краснодара введут в эксплуатацию новые платные парковки на 367 мест. Они расположатся на улицах Ленина, Буденного, Рашпилевской и Базовской дамбе.

Сейчас в Краснодаре работает 199 платных муниципальных парковок общей вместимостью 6 тыс. 610 мест.