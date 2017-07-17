Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Сериал помог итальянке спасти жизнь отца
Кремль обратил внимание на свадьбу дочери судьи
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
СМИ: Порошенко попросил помощи у ЕС для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12«Мать Ганга»
17:42 (мск), источник: ЮГА.ру

На парковках Краснодара введут сервис постоплаты

В Краснодаре введут новый сервис оплаты в системе муниципальных парковок.

Сейчас водители оплачивают парковку авансом, а с 1 августа в качестве эксперимента заработает новый сервис, который позволит оплатить услугу до 23:59.

«По замыслу специалистов, это упростит и сделает удобной процедуру оплаты, поскольку далеко не всегда водитель может совершить авансовый платеж из-за технических проблем или непредвиденных ситуаций», — сказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Краснодара Владимир Архипов.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно войти в личный кабинет на сайте parkingkrd.ru, выбрать парковку, где стояла машина, выбрать пункт «Постоплата», указать госномер автомобиля, время начала и завершения стоянки. Постоплата без штрафов проводится только до конца суток. Штраф за неоплату парковки составляет 1 тыс. рублей.

На парковках со шлагбаумом останется оплата по факту, отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Владимир Архипов рассказал, что к августу в центре Краснодара введут в эксплуатацию новые платные парковки на 367 мест. Они расположатся на улицах Ленина, Буденного, Рашпилевской и Базовской дамбе.

Сейчас в Краснодаре работает 199 платных муниципальных парковок общей вместимостью 6 тыс. 610 мест.

Как сообщали Юга.ру, с 1 марта в Краснодаре ввели безналичную систему оплаты парковок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Крупнейшие банки решили выйти из Ассоциации российских банков
Petya безуспешно атаковал серверы правительства Севастополя
Песков ответил на условия США по возврату дипсобственности РФ
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала сотовым операторам две недели на изменение тарифов
Ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ сняты
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь