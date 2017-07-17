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17:41 (мск), источник: РИАЦ

В крестном ходе памяти царской семьи участвовало более 300 волгоградцев

Сегодня в Волгограде состоялся крестный ход, посвященный памяти царской семьи Николая Второго.

Уже традиционное мероприятие совершается в день памяти страстотерпца царя Николая, царицы Александры, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе волгоградской епархии, более 300 волгоградцев собрались в строящемся Александро-Невском соборе, где был отслужен молебен. Затем от главного храма города участники торжественного шествия направились к храму Всех святых в Земле Российской просиявших. Настоятель храма протоиерей Игорь Малов совершил молебен.

После общей молитвы состоялся памятный концерт, организованный прихожанами и казаками. Возле храма Иоанна Предтечи в Центральном районе после Божественной литургии также состоялся крестный ход, в котором приняли участие священники и прихожане храма.

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