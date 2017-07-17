В крестном ходе памяти царской семьи участвовало более 300 волгоградцев
Сегодня в Волгограде состоялся крестный ход, посвященный памяти царской семьи Николая Второго.
Сегодня в Волгограде состоялся крестный ход, посвященный памяти царской семьи Николая Второго.
Уже традиционное мероприятие совершается в день памяти страстотерпца царя Николая, царицы Александры, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.
Как сообщили РИАЦ в
После общей молитвы состоялся памятный концерт, организованный прихожанами и казаками. Возле храма Иоанна Предтечи в Центральном районе после Божественной литургии также состоялся крестный ход, в котором приняли участие священники и прихожане храма.