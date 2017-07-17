В крестном ходе памяти царской семьи участвовало более 300 волгоградцев

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе волгоградской епархии, более 300 волгоградцев собрались в строящемся Александро-Невском соборе, где был отслужен молебен. Затем от главного храма города участники торжественного шествия направились к храму Всех святых в Земле Российской просиявших. Настоятель храма протоиерей Игорь Малов совершил молебен.