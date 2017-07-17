Благоустройство дворов Волгоградской области взято на контроль.

В регионе продолжается работа по благоустройству внутридомовых территорий. Сегодня, 17 июля, представители профильных ведомств совместно с жителями проинспектировали работы по наведению порядка в четырех дворах Кировского района Волгограда.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в настоящее время ведется благоустройство дворов по улицам им. Воронкова, 29а, Зины Маресьевой, 7,9,11, Козьмы Минина, 4 и Кирова, 134а. Проекты по этим дворам прошли обсуждения и были согласованы с жителями. На всех этапах реализации контроль будут вести профильные ведомства и собственники, которые в дальнейшем будут развивать придомовую территорию.

— Сейчас мы посмотрели первые дворы в Кировском районе, во всех начаты работы. Завершен или подходит к завершению первый этап — установка малых архитектурных форм и детских площадок. Следующим этапом станет установка освещения, ремонт дорог, которые будут заходить во дворы, установка лавочек и урн, — отметила заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Наталья Махонина.

К благоустройству подключаются и управляющие компании, которые проводят ремонт фасадов и подъездов.

Этот комплексный подход позволяет создать максимально комфортные условия для жителей региона. Стоит отметить, что большинство управляющих компаний адекватно воспринимают эти требования и составляют планы своих работ в синхронизации с реализацией федеральной программы.

— Наша управляющая компания уже выполнила работы по ремонту цоколя и входной группы, запланированы работы по текущему ремонту подъездов и замене остекления. Также будет проведена омолаживающая опиловка деревьев. Когда мы приняли этот дом, он находился в ужасном состоянии, здесь не было ни детской площадки, ни асфальтового покрытия, выглядел он на общем плане плачевно. Мы поддержали инициативу администрации и синхронизировали нашу работу, чтобы привести дом вместе с прилегающей территорией в достойный вид, — рассказал главный инженер управляющей компании «Южные районы Волгограда» Виктор Клонов.

Жители уже оценили первые результаты благоустройства.

— Я живу здесь уже 50 лет. В этом году нам сделали площадку и поставили лавочки около подъездов. Остальное пока в проекте. Планируется провести освещение, потому что в темное время суток здесь не горит ни одна лампочка. Также планируется поменять асфальтовое покрытие и сделать проезд до школы. Работами довольны и взрослые, и дети. Площадку нам огородили, и дети теперь под присмотром. При этом все работы по проекту согласовывали с нами на общем собрании и все наши пожелания были выполнены, — поделилась житель дома 134а по ул. Кирова Татьяна Грибова.

Всего по федеральному проекту в 2017 году будет проведено благоустройство 49 дворов, 41 из которых находится в областном центре. Благоустройство территорий станет дальнейшим импульсом для дальнейшего их развития, что соответствует долгосрочной стратегии региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Системная работа по реализации проектов благоустройства ведется в области на протяжении трех лет. За это время было реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах. По программе «Наш двор — наш дом», которая успешно стартовала в регионе и была поддержана на федеральном уровне, в прошлом году было отремонтировано асфальтовое покрытие в 58 дворах, еще 67 получили детские площадки. Эта работа продолжается и в этом году на территории 97 муниципальных образований. Таким образом реализуется задача по наведению порядка в каждом населенном пункте вне зависимости от его размера и удаленности.