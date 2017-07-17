Омичка попросила у губернатора Назарова корову

Сегодня, 17 июля, на личном приеме к губернатору Виктору Назарову обратились с необычной просьбой. Среди посетительниц оказалась многодетная мать из Омского района Марина Бойко, которая попросила главу региона помочь с покупкой коровы.

Дело в том, что ее корова, служившая источником пропитания для семьи с тремя детьми, погибла во время печально известного урагана 9 июня. Купить новую для сельчан оказалось не по силам, поэтому решили обратиться лично к губернатору.