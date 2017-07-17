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22:11 (мск), источник: Om1.ru

Омичка попросила у губернатора Назарова корову

Ее предыдущая «кормилица» погибла во время урагана.

Сегодня, 17 июля, на личном приеме к губернатору Виктору Назарову обратились с необычной просьбой. Среди посетительниц оказалась многодетная мать из Омского района Марина Бойко, которая попросила главу региона помочь с покупкой коровы.

Дело в том, что ее корова, служившая источником пропитания для семьи с тремя детьми, погибла во время печально известного урагана 9 июня. Купить новую для сельчан оказалось не по силам, поэтому решили обратиться лично к губернатору.

Назаров откликнулся на просьбу. Министерству сельского хозяйства дали поручение приобрести животное для семьи в течение недели, сообщили в облправительстве.

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