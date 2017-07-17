Вода в Балтийском море прогреется до +19

Согласно данным, во вторник 18 июля в городе будет еще прохладно — всего 18 градусов. Однако уже в среду потеплеет до +24, а в четверг до +26. Кроме того, на неделе вода в море прогреется до отметки +19. Будни обещают быть солнечными, сильного ветра не ожидается.