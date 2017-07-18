В Нижнем Новгороде появились пять новых автобусных маршрутов

40 современных автобусов средней вместимости начали работать на пяти новых маршрутах в Нижнем Новгороде, сообщил директор департамента транспорта городской администрации Александр Голофастов.

По его словам, победитель конкурса может вывести автобусы на линии в течение 60 дней после заключения контракта. Однако перевозчики не хотят, чтобы их транспорт простаивал.

«Подчеркну, что ровно до дня запуска новых маршрутов продолжают работать старые, — заявил Александр Голофастов. — Это сделано для того, чтобы у нижегородцев не возникали сложности при пользовании общественным транспортом».

15 июля в Нижнем Новгороде появились автобусные маршруты № 13, 34, 44, 75 и 81. В ближайшее время новые автобусы выйдут на шестой внутри микрорайона Молитовка. 20 июля будут подведены итоги второго открытого конкурса по выбору перевозчика еще на три новых маршрута.