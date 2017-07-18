В Нижнем Новгороде появились пять новых автобусных маршрутов
15 июля на улицы города вышли 40 современных автобусов средней вместимости.
15 июля на улицы города вышли 40 современных автобусов средней вместимости.
40 современных автобусов средней вместимости начали работать на пяти новых маршрутах в Нижнем Новгороде, сообщил директор департамента транспорта городской администрации Александр Голофастов.
По его словам, победитель конкурса может вывести автобусы на линии в течение 60 дней после заключения контракта. Однако перевозчики не хотят, чтобы их транспорт простаивал.
«Подчеркну, что ровно до дня запуска новых маршрутов продолжают работать старые, — заявил Александр Голофастов. — Это сделано для того, чтобы у нижегородцев не возникали сложности при пользовании общественным транспортом».
15 июля в Нижнем Новгороде появились автобусные маршруты № 13, 34, 44, 75 и 81. В ближайшее время новые автобусы выйдут на шестой внутри микрорайона Молитовка. 20 июля будут подведены итоги второго открытого конкурса по выбору перевозчика еще на три новых маршрута.
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов сообщил, что с 5 июля работает городская справочная служба. Операторы отвечают на вопросы нижегородцев о новых маршрутах с 8 до 20 часов по телефону: 430−40−40.