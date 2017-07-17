В каких домах в Воронеже с 17 и 18 июля отключат горячую воду
На этот раз неудобства придётся потерпеть жителям четырёх районов города. В Воронеже продолжаются плановые работы на теплосетях.
На этот раз неудобства придётся потерпеть жителям четырёх районов города. В Воронеже продолжаются плановые работы на теплосетях.
С 17 и 18 июля ещё нескольким тысячам горожан придётся временно остаться без горячей воды. «Вести-Воронеж» изучили список, составленный мэрией.
Железнодорожный район:
С 18 июля по 31 июля.
пер. Серафимовича: 14;.
ул. Урывского: 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17 В, 17 г, 17д, 17е, 17/4;.
пер. Павловский: 56, 64а, 64б, 64в;.
ул. Розы Люксембург: 103, 105, 107;.
ул. 19 Стрелковой Дивизии, 1;.
ул. Паровозная, 61.
Коминтерновский район:
С 18 июля по 31 июля.
ул. 45 Стр. Дивизии: 226, 226а, 226 В, 226д, 247/1, 247/2, 247 г, 247е, 251а, 251д, 253, 265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;ул. 9 Января: 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286,286а; 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;.
пер. Рамонский: 2;.
пер. Аннинский: 1;.
ул. Беговая: 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/3, 223 В, 225, 225а, 225в;.
ул. А. Овсеенко: 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 13.
Московский проспект: 15;.
ул. Брянская: 1.
Левобережный район:
С 18 июля по 31 июля.
ул. Новосибирская: 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;.
ул. Ростовская: 53, 53а, 55, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86;.
Ленинский пр.: 32, 34;.
ул. Ленинградская: 68, 104, 108, 110;.
ул. Ленинградская: 26а;.
ул. Димитрова: 2, 2а, 4, 6, 8, 27, 56а, 70, 72, 74, 75, 86;.
Ленинский пр.: 96а, 105/2, 117, 117а, 124а, 124 б, 126, 130, 132;.
Спорт Набережная: 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23 б;.
Ст. Большевиков: 90, 92, 92а, 94, 96;.
ул. Ильича: 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;.
ул. Порт-Артурская: 19, 21;.
Брусилова: 3 В.
Центральный район:
С 18 июля по 31 июля.
ул. Березовая Роща: 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6 В, 8, 10, 12, 24, 24а, 36, 40, 44, 46;.
ул. Средне-Московская: 6а.
с 17 июля до 27 июля.
Проспект Революции: 9а.