Горожане через соцсеть проконтролируют ремонт дорог в Воронеже

Группа «Безопасные и качественные дороги | Воронеж» заработала в соцсети «ВКонтакте», сообщила пресс-служба мэрии в понедельник, 17 июля. В группе горожане смогут узнать о ходе работ и высказать замечания о качестве ремонта.

Горожане также могут задать вопросы о проекте «Безопасные и качественные дороги» в Воронеже, о ведущихся дорожных работах, обсудить технологии дорожного строительства, поделиться впечатлениями от обновлённых участках дорог.