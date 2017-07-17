Горожане через соцсеть проконтролируют ремонт дорог в Воронеже
Жители областного центра смогут узнать о ходе работ и высказать замечания в группе во «ВКонтакте».
Жители областного центра смогут узнать о ходе работ и высказать замечания в группе во «ВКонтакте».
Группа «Безопасные и качественные дороги | Воронеж» заработала в соцсети «ВКонтакте», сообщила
Горожане также могут задать вопросы о проекте «Безопасные и качественные дороги» в Воронеже, о ведущихся дорожных работах, обсудить технологии дорожного строительства, поделиться впечатлениями от обновлённых участках дорог.
В группе также можно посмотреть, дороги на каких улицах будут отремонтированы до конца 2017 года. Мэрия напомнила, что сейчас в Воронеже ведётся масштабный ремонт дорог на 63 улицах города. К 17 июля объём выполненных работ составляет около 70%.