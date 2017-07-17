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17:59 (мск), источник: Newtimes.kz

Столичные полицейские начнут оформлять штрафы через планшет

Генеральная прокуратура и МВД РК презентовали проект «Электронный протокол», который будет реализован при поддержке акимата Астаны, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Источник: Newtimes.kz

Комитет по правовой статистике и специальным учетам запускает пилотный проект по составлению электронных протоколов, целью которого является перевод административного производства в электронный формат.

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«Единый реестр административных производств» — это информационная система, предназначенная для хранения цифровой информации — материалов административного дела, полностью заменяющая собой бумажный вариант, с высоким уровнем безопасности. При этом в данной системе должна быть заложена функция по формированию административного дела, содержащая в себе алгоритм последовательных действий — с момента начала возбуждения административного производства до исполнения наложенного административного взыскания, в том числе уплаты административного штрафа, со снятием всех наложенных ограничений приговора, позволяющая прикреплять все сведения о полученных доказательствах, включая фото, аудиозаписи, видеоизображения, а также иные файлы и программные продукты.

Теперь для оформления протокола за совершенное нарушение ПДД достаточно будет ввести ИИН человека, все остальное выдаст система.

Ежегодно по стране возбуждается около 4 миллионов административных дел, протокола по ним составляют 64 госоргана. Помимо судов эти дела рассматривают 50 уполномоченных органов, следовательно, в эту сферу вовлечен практически весь госаппарат и каждый четвертый житель страны.

Справочно, за 2016 год было составлено 3 миллиона штрафов на общую сумму более 64 млрд. тенге, что составляет 75% от всех административных дел.

«Я думаю, что это очень соответствует поручению Президента по программе “Астана — умный город”. И как вы видите, программа “Умный город” — это конкретные проекты, которые повышают комфортность, прозрачность и безопасность наших горожан. Проект, который вы видели, это не разовый случайный проект, это часть целого комплекса группы проектов, которые делают жизнь горожан безопаснее и комфортнее. Мы видим, что при оплате штрафов и выписывании протокола целый пласт бюрократических процедур уходит в сторону, повышается прозрачность, и жителям придется меньше ездить. Мы обсуждали с генеральным прокурором и министром внутренних дел, что многие административные производства можно сократить в разы и упростить жизнь наших граждан. Поэтому, конечно, мы полностью обеспечим планшетами и термопринтерами этот проект. Я хочу сказать, что у нас еще много госуслуг, много вопросов, которые волнуют горожан. Поэтому в этом году мы запустили 20 проектов в сфере строительства, земельных отношений, отношений жителей и КСК, образования, здравоохранения. Все они призваны, еще раз подчеркну, обеспечить улучшение качества госуслуг, сокращение времени на эти услуги и повышение прозрачности деятельности акимата для граждан Астаны», — рассказал о проводимой работе аким.

С сегодняшнего дня в Астане действуют 50 планшетов и 50 терминалов. До конца года планируется увеличить эту цифру до 150. Для полноценной работы столичных полицейских необходимо 283 планшета и терминала.

Для того чтобы реализовать проект на территории всей республики, необходимо около 3000 тысяч планшетов.

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