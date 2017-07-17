ПДД изменились в России, но белорусов это почти не коснется
Изменения в правилах дорожного движения РФ касаются терминов и новых дорожных знаков особых предписаний.
Изменения в правилах дорожного движения РФ касаются терминов и новых дорожных знаков особых предписаний.
МИНСК, 17 июл — Sputnik.
Изменения в российские правила дорожного движения вводят новые термины и дорожные знаки особых предписаний. Концептуальных изменений в ПДД нет, поэтому белорусские водители могут не волноваться
Так, теперь в ПДД России есть термин «гибридный автомобиль» — то есть транспортное средство, имеющее не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства.
Появился и термин «электромобиль» — для машин с исключительно электрическим двигателем.
Новые дорожные знаки в России будут сообщать об ограничениях экологического класса механических транспортных средств или грузовых автомобилях. Появится и знак об экологическом классе транспортного средства.
Кроме того, новые ПДД разрешают движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.