Новые экологические знаки появятся на дорогах Санкт-Петербурга
Дмитрий Медведев включил в ПДД новые «зеленые» дорожные знаки и термины.
Дмитрий Медведев включил в ПДД новые «зеленые» дорожные знаки и термины.
С понедельника, 17 июля, в России вступили в силу новые правила дорожного движения. Они связаны с темой экологичности транспорта.
Отныне в ПДД особое внимание уделяется экологичности транспортных средств. В свод вносятся термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль».
Знаки о запрете остановок помогут избежать опасных ситуаций на дорогах, которые появляются при остановках маршрутного транспорта вне зоны остановок.
Также новые правила содержат уточнения насчет велосипедистов. Теперь до достижения 14-летнего возраста юные петербуржцы смогут ездить только в сопровождении взрослых.