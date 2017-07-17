Новые экологические знаки появятся на дорогах Санкт-Петербурга

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил в ПДД новые стандарты экологичности автомобилей, передают National News.

С понедельника, 17 июля, в России вступили в силу новые правила дорожного движения. Они связаны с темой экологичности транспорта.

Отныне в ПДД особое внимание уделяется экологичности транспортных средств. В свод вносятся термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль».

На магистралях Петербурга должны появятся знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», «Экологический класс транспортного средства».

Знаки о запрете остановок помогут избежать опасных ситуаций на дорогах, которые появляются при остановках маршрутного транспорта вне зоны остановок.