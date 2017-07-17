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18:58 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода во вторник, 18 июля

«Казгидромет» представил прогноз погоды на 18 июля.

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 18 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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В Астане переменная облачность, утром и днём дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов тепла, днём 22−24 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +30…+32 градусов.

В Акмолинской области ночью местами, днём на большей части дождь, местами гроза, возможен град и порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13 градусов тепла. Днём 20−25 градусов тепла.

В Актюбинской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов. Днём воздух прогреется до +28…+33 градусов.

В Алматинской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночью +15… +20 градусов, днём 25−30 градусов тепла.

В Атырауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит +33…+38 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области местами дождь, гроза, возможен град, порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха составит от +5…+10 градусов ночью до 20−25 градусов тепла днём.

В Жамбылской области без осадков. Ночная температура по области составит +14…+19 градусов. Днём 30−35 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 градусов. Днём от +33 до +38 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области малооблачно, небольшой дождь. Ночью температура воздуха 11−13 градусов тепла, днём ожидается +18…+20.

В Костанайской области малооблачно, без осадков. Ночью на территории региона ожидается от +13 до +15 градусов по Цельсию, днём +22…+24.

В Кызылординской области без осадков. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днём от +33 до +38 градусов.

В Мангистауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Температурный фон днём составит +33…+38 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области местами дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов ночью, и от +20 до +25 днём.

В Северо-Казахстанской области местами дождь, гроза, возможен град. Ночью температура воздуха +8…+13 градусов, днём от +20 до +25 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области без осадков. Температура воздуха ночью 13−18, днём 32−37 градусов тепла.

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