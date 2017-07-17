Синоптики рассказали, какой будет погода во вторник, 18 июля
«Казгидромет» представил прогноз погоды на 18 июля.
«Казгидромет» представил прогноз погоды на 18 июля.
Прогноз погоды на 18 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, утром и днём дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов тепла, днём 22−24 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +30…+32 градусов.
В Акмолинской области ночью местами, днём на большей части дождь, местами гроза, возможен град и порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13 градусов тепла. Днём 20−25 градусов тепла.
В Актюбинской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов. Днём воздух прогреется до +28…+33 градусов.
В Алматинской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночью +15… +20 градусов, днём 25−30 градусов тепла.
В Атырауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит +33…+38 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области без осадков. Ночная температура по области составит +14…+19 градусов. Днём 30−35 градусов тепла.
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На территории Карагандинской области малооблачно, небольшой дождь. Ночью температура воздуха 11−13 градусов тепла, днём ожидается +18…+20.
В Костанайской области малооблачно, без осадков. Ночью на территории региона ожидается от +13 до +15 градусов по Цельсию, днём +22…+24.
В Кызылординской области без осадков. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днём от +33 до +38 градусов.
В Мангистауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Температурный фон днём составит +33…+38 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области местами дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов ночью, и от +20 до +25 днём.
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