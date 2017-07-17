В Казани ограничат движение маломерных судов из-за ЧМ по воздушным гонкам Red Bull Air Race
Ограничения будут действовать от Ленинской дамбы до перекрестка улиц Чуйкова — Гаврилова.
Ограничения будут действовать от Ленинской дамбы до перекрестка улиц Чуйкова — Гаврилова.
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). С 17 по 23 июля будет ограничено движение для маломерных судов с 8 утра до 20.00 в связи с подготовкой и проведением этапа чемпионата мира по авиационному пилотированию Red Bull Air Race в Казани, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.
Ограничения будут действовать для маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки на участке реки Казанки от Ленинской дамбы до перекрестка улиц Чуйкова — Гаврилова.
Напомним, этап чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race в Казани пройдет