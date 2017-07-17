В Казани ограничат движение маломерных судов из-за ЧМ по воздушным гонкам Red Bull Air Race

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). С 17 по 23 июля будет ограничено движение для маломерных судов с 8 утра до 20.00 в связи с подготовкой и проведением этапа чемпионата мира по авиационному пилотированию Red Bull Air Race в Казани, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.



Ограничения будут действовать для маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки на участке реки Казанки от Ленинской дамбы до перекрестка улиц Чуйкова — Гаврилова.



Напомним, этап чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race в Казани пройдет 22—23 июля , а 21 июля станет тренировочным днем. Red Bull Air Race — популярное международное соревнование по аэроакробатике, проходящее в разных уголках мира с 2003 года. С появлением Red Bull Air Race возникла новая спортивная дисциплина — авиаслалом: динамичный вид пилотирования, цель которого состоит в прохождении сложной воздушной трассы с препятствиями за минимальное время.