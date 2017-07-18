Более тысячи воронежцев из-за ремонта развязки на 9 января отрезаны от внешнего мира

Более тысячи воронежцев оказались отрезаны от города из-за реконструкции транспортной развязки на улице 9 января. Путь до ближайшей остановки «Общежитие» составлял минут пять-семь через путепровод. Ходили по нему до последнего на свой страх и риск — даже во время строительных работ.

Направление — популярное. Там не только автобусная остановка, но и рынок с магазинами. Теперь туда можно попасть только на автобусе. Правда, альтернативная остановка «Новый микрорайон» находится в полукилометре от этих домов. Расстояние, по словам местных жителей, не близкое, особенно для тех, кто возвращается с покупками. Ещё один вариант — для спортивных и бесстрашных — через рельсы.

Галина Черноусова, жительница г. Воронежа:

«Сегодня нужно было пройти к “Общежитию”. Я не стала рисковать и переходить на ту сторону, ждать маршрутку. Я однажды прождала её 40 минут. Все проносились мимо. А сегодня мне сказали, тут есть пешеходная дорожка. Здесь какие-то овраги, буераки. Вчерашний ливень всё это разворочил. Ну, молодые тут некоторые скачут, а в моем возрасте… Это ещё и небезопасно».