Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
Сериал помог итальянке спасти жизнь отца
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Хрупкие льды Антарктиды
07:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

Более тысячи воронежцев из-за ремонта развязки на 9 января отрезаны от внешнего мира

Особенно страдают пожилые люди и те, кто возвращается домой с тяжёлыми сумками.

Более тысячи воронежцев оказались отрезаны от города из-за реконструкции транспортной развязки на улице 9 января. Путь до ближайшей остановки «Общежитие» составлял минут пять-семь через путепровод. Ходили по нему до последнего на свой страх и риск — даже во время строительных работ.

Направление — популярное. Там не только автобусная остановка, но и рынок с магазинами. Теперь туда можно попасть только на автобусе. Правда, альтернативная остановка «Новый микрорайон» находится в полукилометре от этих домов. Расстояние, по словам местных жителей, не близкое, особенно для тех, кто возвращается с покупками. Ещё один вариант — для спортивных и бесстрашных — через рельсы.

Галина Черноусова, жительница г. Воронежа:

«Сегодня нужно было пройти к “Общежитию”. Я не стала рисковать и переходить на ту сторону, ждать маршрутку. Я однажды прождала её 40 минут. Все проносились мимо. А сегодня мне сказали, тут есть пешеходная дорожка. Здесь какие-то овраги, буераки. Вчерашний ливень всё это разворочил. Ну, молодые тут некоторые скачут, а в моем возрасте… Это ещё и небезопасно».

Альтернативного пешеходного перехода в проекте реконструкции нет. Как объяснил нам подрядчик, скорее всего и не будет. Путепровод планируют доделать до конца этого года. Местные жители предлагают иначе решить проблему и не ждать — сделать ещё одну остановку — рядом с новостройками. В её необходимости они сейчас пытаются убедить городские власти: пишут письма, готовят коллективное обращение с подписями жильцов. А пока надеются на понимание водителей маршруток, которые иногда делают исключения и высаживают их напротив домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь