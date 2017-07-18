Более тысячи воронежцев из-за ремонта развязки на 9 января отрезаны от внешнего мира
Особенно страдают пожилые люди и те, кто возвращается домой с тяжёлыми сумками.
Особенно страдают пожилые люди и те, кто возвращается домой с тяжёлыми сумками.
Более тысячи воронежцев оказались отрезаны от города
Направление — популярное. Там не только автобусная остановка, но и рынок с магазинами. Теперь туда можно попасть только на автобусе. Правда, альтернативная остановка «Новый микрорайон» находится в полукилометре от этих домов. Расстояние, по словам местных жителей, не близкое, особенно для тех, кто возвращается с покупками. Ещё один вариант — для спортивных и бесстрашных — через рельсы.
Галина Черноусова, жительница г. Воронежа:
«Сегодня нужно было пройти к “Общежитию”. Я не стала рисковать и переходить на ту сторону, ждать маршрутку. Я однажды прождала её 40 минут. Все проносились мимо. А сегодня мне сказали, тут есть пешеходная дорожка. Здесь
Альтернативного пешеходного перехода в проекте реконструкции нет. Как объяснил нам подрядчик, скорее всего и не будет. Путепровод планируют доделать до конца этого года. Местные жители предлагают иначе решить проблему и не ждать — сделать ещё одну остановку — рядом с новостройками. В её необходимости они сейчас пытаются убедить городские власти: пишут письма, готовят коллективное обращение с подписями жильцов. А пока надеются на понимание водителей маршруток, которые иногда делают исключения и высаживают их напротив домов.