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18:48 (мск), источник: РИА Крым

Родион Газманов будет судиться с организатором концертов в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Певец Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, будет судиться с организатором гастролей в Симферополе. Об этом исполнитель сообщил в комментарии телеканалу НТВ.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, за несколько минут до выхода на сцену он узнал, что организатор мероприятия не заплатит ему за концерт. Продюсер Юрий Бондаренко (так написал на своей странице в Facebook исполнитель — ред.) скрылся с деньгами и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что этот человек задолжал и другим российским звездам.

«Он об этом сообщил, когда зритель был уже в зале. То есть не выйти мы не могли. Это не вопрос денег, потому что мы сейчас выступаем, выступаем хорошо, много. Во-первых, я не люблю, когда меня кто-то обманывает, во-вторых, я не хочу, чтобы подобная ситуация повторилась с кем-то из коллег-артистов», — рассказал Газманов.

Как выяснилось, Юрий Бондарчук — человек, который работал со «звездами» и обещал им головокружительные концертные туры. Он не выплачивал предоплату, всякий раз обещая выдать всю сумму в день концерта. При этом Бондарчук предлагал артистам выступать не только в крымских городах, но и других городах нашей страны. По информации телеканала, по приглашению все того же Бондарчука в Адлере выступал заслуженный артист России Вячеслав Малежик. Из трех концертов ему оплатили в полном объеме только первый и частично второй, в итоге певец потерял около миллиона рублей, говорит его жена. По возвращении с гастролей у Малежика случился инсульт, который его супруга Татьяна связывает именно с неподобающим поведением Бондарчука.

После того, как Родион Газманов разместил в соцсетях информацию о мошеннике с призывом действовать, звезды решили подать коллективный иск. К ним присоединяться и популярные юмористы братья Пономаренко.

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