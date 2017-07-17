На въезде в Крым с Украины образовались километровые очереди

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них “немало терпения и нервов”, а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда — выезда) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем», — рассказали в ведомстве.

По словам автомобилистов, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» в среднем составляло около 13 часов.

В российском ведомстве отметили, что в минувшие выходные на границе был большой пассажиропоток, ее пересекли около 24,5 тысячи человек.

«Стоит отметить, что российские пункты пропуска осуществляли свою деятельность в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось», — подчеркнули в погранслужбе.