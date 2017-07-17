Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
СМИ: Кому могут увеличить пенсии на 10 тысяч
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Хрупкие льды Антарктиды
18:47 (мск), источник: РИА Новости

На въезде в Крым с Украины образовались километровые очереди

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым, сообщает крымское погрануправление ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них “немало терпения и нервов”, а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда — выезда) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем», — рассказали в ведомстве.

По словам автомобилистов, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» в среднем составляло около 13 часов.

В российском ведомстве отметили, что в минувшие выходные на границе был большой пассажиропоток, ее пересекли около 24,5 тысячи человек.

«Стоит отметить, что российские пункты пропуска осуществляли свою деятельность в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось», — подчеркнули в погранслужбе.

Ранее глава парламентского комитета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские власти чинят преграды для туристов, которые хотят посетить курорты полуострова. По его словам, помимо негативной пропаганды в СМИ и билбордов с запугиваниями, Киев искусственно создает очереди на границе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Намеренно ввели в заблуждение: кто и как обрек на гибель MH17
В США показали фильм о лагере юных нацистов под Киевом. Что будет?
Намеренно ввели в заблуждение: кто и как обрек на гибель MH17
Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков
Petya безуспешно атаковал серверы правительства Севастополя
В Кремле ответили на условия США по возврату дипсобственности РФ
Верховный суд признал законной ликвидацию «Свидетелей Иеговы»
ФАС дала сотовым операторам две недели на изменение тарифов
Ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ сняты
Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов
Спорт
Уимблдон-2017: злобные жуки, носилки на корте и фанат в юбке 12 событий, которыми запомнится завершившийся в Лондоне турнир «Большого шлема», помимо спортивных результатов
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь