Казашке из Китая вернули конфискованные 40 тысяч долларов

4 апреля Гульжан Мауитхан, возвращаясь из Китая в Казахстан в качестве репатрианта, была остановлена на таможенном посту Майкапчагай. У женщины были изъяты 40 000 долларов США, которые она не задекларировала, как того требует законодательство.

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Мауитхан позже объяснила, что эта сумма осталась у нее после продажи дома в Китае, и она собиралась купить на эти средства жилье в Астане. Женщина не знала о правилах провоза денежных средств через границу. В результате было инициировано досудебное расследование по статье «Экономическая контрабанда».

«Зайсанский районный суд признал Мауитхан виновной и вынес решение изъять 40 000 долларов США в доход государства. В апелляционной инстанции решение было отменено, так как были нарушены нормы о языке судопроизводства.

Прокуратура ВКО тщательно изучила обстоятельства этого дела. Надзорный орган принял решение, что в действиях Мауитхан нет состава преступления. Такой вывод сделан потому, что Мауитхан не ставила задачи тайно вывезти деньги из КНР.