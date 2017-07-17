В Беларуси создана информационная сеть по технологии блокчейн

Источник: БЕЛТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси создал на основе технологии блокчейн информационную сеть, которая может использоваться для решения широкого спектра современных и перспективных банковских и небанковских задач. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

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На первом этапе сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк или небанковская кредитно-финансовая организация Беларуси. Администратором сети блокчейн в банковской системе Беларуси определен Расчетный центр Национального банка. В целом создан саморегулирующийся механизм управления и развития белорусского сегмента сети блокчейн с использованием Совета нодов (владельцев удостоверяющих узлов), члены которого имеют равные права.

Первым примером практического использования сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала возможность передачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии. Белорусские банки в ближайшее время смогут воспользоваться такой возможностью в соответствии с постановлением правления Национального банка от 11 июля 2017 года № 279, которое вступило в действие 15 июля и предусматривает включение технологии блокчейн в механизм передачи информации о банковских гарантиях. Новый механизм ведения реестров банковских гарантий будет способствовать обеспечению взаимного доступа субъектов хозяйствования государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к процедурам государственных закупок товаров (работ, услуг).

Планируется, что следующим этапом станет внедрение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» планирует использовать блокчейн для ведения реестра операций с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках. Реализация проекта позволит формировать данный реестр на качественно новом уровне, что создаст условия для повышения прозрачности и дальнейшего развития фондового рынка в Беларуси.

Использование сети блокчейн в Беларуси в настоящее время не предполагает сделок с виртуальными валютами. При этом концептуально не существует каких-либо ограничений на области применения блокчейна в сфере информационных технологий.

В перспективе технология может быть использована как в банковской системе, так и за ее пределами для решения любых иных задач, включая, например, организацию работы с «умными контрактами». При законодательном обеспечении заверенная с помощью сети блокчейн информация в дальнейшем может использоваться в разнообразных видах деятельности, требующих информационного обеспечения: бизнесе, делопроизводстве, медицине, финансовой сфере, правовой поддержке и многих других сферах.