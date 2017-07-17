В Беларуси создана информационная сеть по технологии блокчейн
На первом этапе сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк или небанковская
На первом этапе сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк или небанковская
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси создал на основе технологии блокчейн информационную сеть, которая может использоваться для решения широкого спектра современных и перспективных банковских и небанковских задач. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.
На первом этапе сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк или небанковская
Первым примером практического использования сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала возможность передачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии. Белорусские банки в ближайшее время смогут воспользоваться такой возможностью в соответствии с постановлением правления Национального банка от 11 июля 2017 года № 279, которое вступило в действие 15 июля и предусматривает включение технологии блокчейн в механизм передачи информации о банковских гарантиях. Новый механизм ведения реестров банковских гарантий будет способствовать обеспечению взаимного доступа субъектов хозяйствования государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к процедурам государственных закупок товаров (работ, услуг).
Планируется, что следующим этапом станет внедрение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. ОАО «Белорусская
Использование сети блокчейн в Беларуси в настоящее время не предполагает сделок с виртуальными валютами. При этом концептуально не существует
В перспективе технология может быть использована как в банковской системе, так и за ее пределами для решения любых иных задач, включая, например, организацию работы с «умными контрактами». При законодательном обеспечении заверенная с помощью сети блокчейн информация в дальнейшем может использоваться в разнообразных видах деятельности, требующих информационного обеспечения: бизнесе, делопроизводстве, медицине, финансовой сфере, правовой поддержке и многих других сферах.
Информационная технология блокчейн получила широкое распространение с 2008 года. Ее отличительной особенностью является децентрализованная структура сохранения идентичных во всей сети блоков информации, что обеспечивает встроенную устойчивость к ошибкам, отсутствие централизованного контроля и точек отказа. Информация, хранящаяся в сети блокчейн, прозрачна, так как общая база данных одновременно существует на всех компьютерах, входящих в сеть. Сохраняемые в ней записи публичны и легко проверяются. Сеть блокчейн не может быть разрушена, так как изменение даже единицы информации требует необходимости подмены информации во всей сети.