Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов
Роскомнадзор примет «предварительные обеспечительные меры» по защите исключительных прав сериала «Игра престолов», говорится в официальном сообщении ведомства.
Роскомнадзор примет «предварительные обеспечительные меры» по защите исключительных прав сериала «Игра престолов», говорится в официальном сообщении ведомства.
Как сообщили в Роскомнадзоре, по заявлению компании «Амедиатека», обладающей правом показа сериала в России, в ведомство поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных защитных мер.
«Меры принимаются в отношении 123
Провайдеры хостингов и владельцы сайтов, как сообщает ведомство, оповещены о необходимости удалить контент. В противном случае, ресурсы будут заблокированы.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Ночь в метро» компания «Амедиатека» в ночь с 17 на 18 июля на одной из станций Московского метрополитена покажет первую серию седьмого сезона «Игры престолов». Премьера пройдет на станции «Маяковская».
«Игра престолов» признана в 2016 году лучшим драматическим сериалом на 68-й церемонии «Эмми». Она завоевала 12 наград из 23 номинированных.
С ними борятся хорошие дяди которые бесплатно КАЧАЮТ нефть.
Как это справедливо))