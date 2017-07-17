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19:06 (мск), источник: РБК

Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов

Роскомнадзор примет «предварительные обеспечительные меры» по защите исключительных прав сериала «Игра престолов», говорится в официальном сообщении ведомства.

Источник: AP 2017

Как сообщили в Роскомнадзоре, по заявлению компании «Амедиатека», обладающей правом показа сериала в России, в ведомство поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных защитных мер.

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«Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих “пиратские” копии сериала с нарушением авторских прав», — говорится в сообщении.

Провайдеры хостингов и владельцы сайтов, как сообщает ведомство, оповещены о необходимости удалить контент. В противном случае, ресурсы будут заблокированы.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Ночь в метро» компания «Амедиатека» в ночь с 17 на 18 июля на одной из станций Московского метрополитена покажет первую серию седьмого сезона «Игры престолов». Премьера пройдет на станции «Маяковская».

«Игра престолов» признана в 2016 году лучшим драматическим сериалом на 68-й церемонии «Эмми». Она завоевала 12 наград из 23 номинированных.

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Комментарии
2
Слэвин Кедевра
Пираты, это плохие дяди, которые бесплатно КАЧАЮТ кино.
С ними борятся хорошие дяди которые бесплатно КАЧАЮТ нефть.
Как это справедливо))
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Иван Иванов
Всё равно пройдёт копия...
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Во время загрузки произошла ошибка.
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