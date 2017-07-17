Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов

Источник: AP 2017

Как сообщили в Роскомнадзоре, по заявлению компании «Амедиатека», обладающей правом показа сериала в России, в ведомство поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных защитных мер.

«Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих “пиратские” копии сериала с нарушением авторских прав», — говорится в сообщении.

Провайдеры хостингов и владельцы сайтов, как сообщает ведомство, оповещены о необходимости удалить контент. В противном случае, ресурсы будут заблокированы.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Ночь в метро» компания «Амедиатека» в ночь с 17 на 18 июля на одной из станций Московского метрополитена покажет первую серию седьмого сезона «Игры престолов». Премьера пройдет на станции «Маяковская».

«Игра престолов» признана в 2016 году лучшим драматическим сериалом на 68-й церемонии «Эмми». Она завоевала 12 наград из 23 номинированных.