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19:03 (мск), источник: ЮГА.ру

В Музыкальный микрорайон Краснодара пустят 13 низкопольных автобусов

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что в Музыкальный микрорайон будут ходить 13 автобусов большой вместимости.

Источник: ЮГА.ру


Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 июля провел личный прием граждан, во время которого житель Краснодара пожаловался на транспортное обслуживание Музыкального микрорайона. Евгений Первышов рассказал главе региона, что сейчас по улице Московской на участке от Солнечной до Петра Метальникова ходят три маршрута — №№ 62, 78 и 93. Работа одного из перевозчиков вызывает нарекания жителей, и контракт с ним будет расторгнут.

«С 1 августа будет изменена схема движения маршрута № 52, на линию выйдут 13 современных автобусов большой вместимости, ранее задействованных в транспортном обслуживании гостей Кубка конфедераций в Сочи», — сказал Первышов.

Низкопольные автобусы оборудованы кондиционерами, они могут вместить 70 пассажиров. Интервал движения составит 12 минут.

Маршрут № 52, который ходит от Толбухина до Краснодарского компрессорного завода, продлят до Московской на участке от Солнечной до Петра Метальникова, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в июне из Краснодара в Сочи отправили 100 автобусов, 60 из них экологического класса купили специально для Кубка конфедераций.

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