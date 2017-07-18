Фестиваль актуального российского кино «ГОРЬКИЙ fest» пройдет в Нижнем Новгороде 19—22 июля
Мероприятие будет проходить на двух площадках города.
Мероприятие будет проходить на двух площадках города.
Фестиваль актуального российского кино «ГОРЬКИЙ fest» пройдет в Нижнем Новгороде
Как заявил президент фестиваля, актер Михаил Пореченков, участников «ГОРЬКИЙ fest» ждет насыщенная кинопрограмма, творческие встречи, дискуссии и презентации проектов.
«Наша задача и наше большое коллективное желание — сделать
Мероприятие будет проходить на двух площадках города: в специально открытом для фестиваля кинотеатре «Октябрь» и креативном пространстве «Кинофактура».
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