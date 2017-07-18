Фестиваль актуального российского кино «ГОРЬКИЙ fest» пройдет в Нижнем Новгороде 19—22 июля . Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, церемония открытия состоится 19 июля в 18:00 в кинотеатре «Октябрь».

Как заявил президент фестиваля, актер Михаил Пореченков, участников «ГОРЬКИЙ fest» ждет насыщенная кинопрограмма, творческие встречи, дискуссии и презентации проектов.

«Наша задача и наше большое коллективное желание — сделать по-настоящему зрительское событие, представить нижегородцам самое лучшее из актуального российского кинематографа. Мы надеемся, что фестиваль станет ежегодной традицией и неотъемлемой частью культурной жизни не только Нижнего Новгорода, но и всей России,» — отметил Михаил Пореченков.

Мероприятие будет проходить на двух площадках города: в специально открытом для фестиваля кинотеатре «Октябрь» и креативном пространстве «Кинофактура».