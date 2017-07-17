Пострадавшие от урагана в ВКО намерены подать в суд на спасателей
Пострадавшие от урагана в
Пострадавшие от урагана в
«Сначала подул ветер, потом грохот начался. Мы не поняли, откуда звук, подумали, что будет просто непогода, и решили быстрее уехать. Когда мы бежали, я увидела краем глаза, что
Я заскочила в машину, и тут грохот. Посыпались стекла. Потом второй удар. Это уже о крышу было. Реально было страшно, как будто конец света. При этом ни одной SMS у меня на телефоне нет. Мы уже привыкли, что штормовое предупреждение передают, а тут ничего не было, почему — вот в чем вопрос?", — рассказала пострадавшая от урагана автовладелец Анастасия Бердюгина.
Ураган длился несколько минут. Но за это время сильные порывы ветра не только сорвали крышу со здания, но и неоднократно поднимали ее с земли. Снесенная крыша повредила около 30 машин. Отойдя от шока, автовладельцы осмотрели машины и профильные листы. Оказалось, что вся конструкция крепилась на гвозди.
«Неудивительно, что ее снесло. Я не строитель, но даже мне понятно, что нельзя просто взять и прибить крышу на гвозди. Ее целиком и вырвало, потому что она не была закреплена как положено. Вот теперь пусть или владелец этого здания отвечает за такую халтуру, или те подрядчики, кто крепил эту крышу, нам без разницы. Мы
В ДЧС ВКО сообщили, что передавали информацию об усилении ветра в регионе до 15−20 метров в секунду, но, судя по видео и тому, какие разрушения нанесла стихия, ветер был сильнее. «Но данные мы берем те, которые дают в Казгидромете, поэтому претензии население может направить туда. Почему некоторые граждане не получили уведомления — это вопрос к мобильным операторам», — сообщила