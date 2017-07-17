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19:18 (мск), источник: Tengrinews

Пострадавшие от урагана в ВКО намерены подать в суд на спасателей

Пострадавшие от урагана в Усть-Каменогорске автовладельцы намерены подать в суд на ДЧС области. Люди заявили, что если бы вовремя получили от ДЧС ВКО SMS-сообщения на мобильные телефоны, то постарались бы обезопасить себя и машины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Сначала подул ветер, потом грохот начался. Мы не поняли, откуда звук, подумали, что будет просто непогода, и решили быстрее уехать. Когда мы бежали, я увидела краем глаза, что что-то летит. Оказалось, это крыша, она целиком летела.

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Я заскочила в машину, и тут грохот. Посыпались стекла. Потом второй удар. Это уже о крышу было. Реально было страшно, как будто конец света. При этом ни одной SMS у меня на телефоне нет. Мы уже привыкли, что штормовое предупреждение передают, а тут ничего не было, почему — вот в чем вопрос?", — рассказала пострадавшая от урагана автовладелец Анастасия Бердюгина.

Ураган длился несколько минут. Но за это время сильные порывы ветра не только сорвали крышу со здания, но и неоднократно поднимали ее с земли. Снесенная крыша повредила около 30 машин. Отойдя от шока, автовладельцы осмотрели машины и профильные листы. Оказалось, что вся конструкция крепилась на гвозди.

«Неудивительно, что ее снесло. Я не строитель, но даже мне понятно, что нельзя просто взять и прибить крышу на гвозди. Ее целиком и вырвало, потому что она не была закреплена как положено. Вот теперь пусть или владелец этого здания отвечает за такую халтуру, или те подрядчики, кто крепил эту крышу, нам без разницы. Мы из-за них пострадали», — пояснил Константин Баталов.

В ДЧС ВКО сообщили, что передавали информацию об усилении ветра в регионе до 15−20 метров в секунду, но, судя по видео и тому, какие разрушения нанесла стихия, ветер был сильнее. «Но данные мы берем те, которые дают в Казгидромете, поэтому претензии население может направить туда. Почему некоторые граждане не получили уведомления — это вопрос к мобильным операторам», — сообщила пресс-секретарь ДЧС ВКО Анастасия Скляр.

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