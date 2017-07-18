Как убить драконов Дейенерис Таргариен

Когда героиня популярного телесериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен обзавелась тремя драконами, баланс сил между соперниками за Железный трон начал меняться. Благодаря возмужавшим огнедышащим существам Дейенерис превратилась в самого могущественного участника политической игры. Как изрыгают огонь, летают и размножаются драконы из мира «Игры престолов», кто сможет с ними справиться — белые ходоки, требюше или их ледяные собратья, кто победит — армии Вестероса или силы Дейенерис? Indicator.Ru попытался найти ответы на эти вопросы. Внимание! В тексте много спойлеров. И драконов.

Ядерная зима близко?

Когда-то драконы помогли дому Таргариенов завоевать Семь Королевств и удерживать власть над территориями Вестероса. Но постепенно они вымерли. Все, что осталось от легендарных существ — это окаменевшие яйца, которые в качестве свадебного подарка получила ныне последний представитель древнего рода — Дейенерис Таргариен. В конце первого сезона героиня кладет три драконьих яйца в огонь, и входит в костер сама. Когда он догорает, Дейенерис оказывается целой и невредимой, а из яиц вылупляются маленькие драконы.

Только что вылупившийся дракон сидит на плече Дейенерис Таргариен

В течение шести сезонов драконы росли, а заодно понемногу помогали своей «матери» завоевать близлежащие города. Постепенно существа стали настолько опасными, что Дейенерис была вынуждена временно запереть их в темнице, чтобы они не убивали мирных жителей Залива Работорговцев. Наконец, в последней серии шестого сезона армия Дейенерис погружается на корабли и плывет в сторону Вестероса, чтобы вернуть роду Таргариенов Железный трон. Огромные драконы летят следом за кораблями.

Кадр из финального эпизода шестого сезона сериала «Игра престолов»

Что же представляют собой драконы Дейенерис? Им не страшны ни огонь, ни тучи стрел. Толстая чешуя защищают все уязвимые части тела драконов.

Джордж Мартин, автор саги «Песнь льда и огня», по мотивам которой снят сериал, назвал драконов аналогом ядерного оружия в современном мире.

«Драконы — это сдерживающий фактор, которым может воспользоваться лишь одна Дейенерис, что в некотором роде делает ее самым могущественным человеком во вселенной саги. Но достаточно ли этого? Я пытаюсь ответить на этот вопрос. Например, США обладает ядерным арсеналом, но это не значит, что государство можем достичь конкретных геополитических целей. Власть — это более тонкая штука», — рассказал Мартин в интервью журналу Vulture.

Джордж Мартин, автор саги «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов» | Источник: Reuters

В статье, опубликованной в Bulletin of Atomic Scientists, ученые заходят дальше и сравнивают неудачную попытку предка Дейенерис Эйгона Завоевателя подчинить королевство Дорн с войной во Вьетнаме.

«Даже с драконами Эйгон Таргариен не смог заставить Дорн сдаться. Он подчинил шесть королевств, но скалистая, засушливая, пустынная территория Дорна с небольшими городами и укрытиями, “подготовила” эти земли к войне с драконами. Подобным же образом во время войны во Вьетнаме американские солдаты столкнулись с ожесточенным сопротивлением партизан, которых не пугал ядерный запас США. В секретном докладе 1967 года они постановили, что ядерное оружие не будет иметь решающего военного преимущества», — отметил на страницах журнала автор исследования Тимоти Уэстмайер.

Ни в огне не горит, ни в воде не тонет

Так является ли живое «ядерное оружие» ключом к завоеванию Семи Королевств? Есть ли у армии Ланнистеров хоть какие-то преимущества перед драконами?

По мнению доктора Лорена Оливера из Университета Северной Джорджии, одно из таких преимуществ противников Дейенерис — холодная северная погода.

В отличие от реальных рептилий, драконы способны сами генерировать тепло, поэтому они меньше зависят от внешних источников тепла. Но все же существам придется тяжелее там, где солнечного света практически нет.

«Драконы могут оказаться почти бесполезными на севере, особенно сейчас, когда, наконец, пришла холодная зима и солнечного света практически нет. Таким образом, драконы, вероятно, не смогут вырабатывать огонь и умрут. Это [была бы] огромная победа для северян, они просто должны вести битву на своей территории», — считает Оливер.

Местность за Стеной

История знает немало примеров, когда холодный климат был союзником одной из сторон в реальных войнах, убивая и слонов Ганнибала при переходе через Альпы, и солдат Наполеона в России. Но и задолго до появления человечества похолодание не раз становилось проблемой для животного мира.

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«Для теплолюбивых животных снижение температуры окружающей среды, как правило, оканчивается фатально, — комментирует Дмитрий Рякин, редактор сайта новостей о палеонтологии PaleoNews. — Палеонтологи отмечают, что эпохам массовых вымираний обычно сопутствуют похолодания. А тяжелее всего жизни на нашей планете пришлось во времена “Земли-снежка”, когда замерзли даже почти все океаны… Так что скорее всего, после продолжительного пребывания в холодном климате драконы будут не такими уж грозными противниками».

У драконов в сериале действительно нет теплоизолирующих покровов; больше они приспособлены к жизни на юге. По мнению Дмитрия Рякина, это вполне оправданная адаптация: активный машущий полет указывает на то, что обмен веществ должен быть приближен к птичьему.

Если бы они своевременно не охлаждались, то такие крупные животные неминуемо перегрелись бы.

«Вполне возможно, кстати, что знаменитое огненное дыхание драконов первоначально было всего лишь побочным эффектом работы неких систем принудительного охлаждения организма, и представляло собой нечто вроде теплового выхлопа наших холодильников и кондиционеров», — предполагает Рякин. Если это действительно способ охлаждения, то драконы обречены: им нельзя будет даже дышать огнем, чтобы не замерзнуть насмерть.

Более того, чтобы массивные летающие ящеры могли поддерживать тепло, им нужна энергия, а значит, и пища. На Севере найти высококалорийное питание, да еще и в огромных количествах, будет, вероятно, непросто — особенно если противникам Дейенерис удастся нарушить снабжение. А если ко всему этому добавить армию белых ходоков (у которых тоже могут быть свои ледяные драконы), шансы Дейенерис на победу выглядят ничтожными.

Белые ходоки

Однако у драконов есть все шансы остаться живыми, и даже грозными и устрашающими в условиях суровой зимы, если природа их «огненного дыхания» химическая, а питание будет бесперебойным. «Есть вполне правдоподобная химическая гипотеза, согласно которой драконы извергают не пламя, а распыленную в воздухе взвесь горючего секрета специальной железы, — рассказал Рякин. — Известно, что при таких заболеваниях, как диабет или почечная недостаточность в выдыхаемом человеком воздухе присутствует довольно много ацетона. Вполне возможно, что драконы просто научились синтезировать его или какие-то, например, спирты или эфиры… Тогда никакой мороз не помешает дракону дышать огнем, пока животное живо».

Огнедышащий правнук архозавра

Но что делать с грозными летающими потомками ящеров в этом случае? Ответ очевиден: изучать биологические особенности этих животных, чтобы найти их слабые стороны.

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«Драконы “Игры престолов” представляют собой эндемичный вид, не имеющий прямых соответствий в земной фауне, — уверен Дмитрий Рякин. — По всей вероятности, они представляют собой сестринскую по отношению к птицам группу, эволюция которой, также начавшись от рептилий, затем шла своими собственными путями».

Эта идея не придумана на пустом месте — ее подтверждают важные признаки драконов, которые помогают установить их предполагаемое место в мире живого и эволюционную родословную. Во-первых, у них есть массивный длинный хвост, назначение которого не выяснено. Следовательно, он не мог появиться у уже летающих животных и, скорее всего, унаследован от предков (по предположению Рякина — архозавров). «Зачем таскать на себе такую тяжесть дракону, передвигающемуся в основном по воздуху, не совсем понятно» — поясняет специалист, напоминая, что приспособления к полету, в первую очередь, должны быть связаны со снижением массы тела.

Предполагаемый облик древнего архозавра | Источник: Dmitry Bogdanov/CC0

Заинтересовало палеонтолога и то, как драконы размножаются. То, что считается «яйцами» в сериале, покрыто хорошо заметной чешуей и очень отличается от амниотических яиц птиц или рептилий, у которых есть белок, желток и скорлупа. По мнению Рякина, это «какой-то вариант живорождения, при котором на свет появляется свернувшийся наподобие броненосца детеныш, покрытый мощной костной броней и продолжающий развиваться вне организма матери».

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Еще одна особенность их развития, которую заметил эксперт, — стремительный рост молодых особей. Поскольку рептилии растут на протяжении всей жизни, можно примерно оценить, сколько лет они проживут.

«По размеру и особенностям строения костей возраст мелких птерозавров сегодня оценивают буквально в несколько лет, а крупные, вероятно, могли протянуть и несколько десятилетий, — сообщает Дмитрий Рякин, оценивая, насколько краток может быть век “питомцев” Дейенерис. — Драконы, как мы видим, растут стремительно, намного быстрее любых других известных нам животных. Как правило, такая динамика свойственна эфемерным, краткоживущим видам, так что не будет ничего удивительного, если через пару сезонов троица драконов Дейнерис просто скончается от старости, оставив после себя несколько чешуйчатых яиц. Во всяком случае, с биологической точки зрения такой сценарий вполне логичен».

Яйца драконов

Третьей интересной особенностью драконов, делающих их непохожими на все известные нам организмы, стал, конечно, эффективный механизм огнеизвержения, который, как считает Дмитрий Рякин, «также говорит нам о продвинутых эволюционных адаптациях драконов в сравнении с классическими рептилиями и птицами». Поэтому все аналогии с птерозаврами, другими рептилиями и птицами надо строить с большой осторожностью.

Почему же драконы не летают, как птицы?

Если говорить о полете в условиях холода, у драконов проблем появится гораздо меньше, чем кажется. «Прежде всего, потому, что холодный воздух обладает большей плотностью и дает лучшую опору несущим плоскостям крыльев, — поясняет Дмитрий Рякин. — А если вспомнить, что согласно одной из недавних гипотез крупные птерозавры (а следовательно — возможно, что и драконы) использовали для полета экранный эффект, то понижение температуры пойдет им явно на пользу».

Согласно этой гипотезе, полет птерозавров нельзя назвать ни планированием (с жесткими несгибаемыми крыльями, как у самолетов), ни на активным машущим полетом, как у многих современных птиц.

Такой третий вариант был назван экранолетным. В этом случае гигантскую рептилию в небе держала воздушная подушка, которая создавалась между крылом летящего животного и гладкой поверхностью под ним (например, водной). Когда набегающий воздушный поток проходил под крылом, внизу он был ограничен этой поверхностью, экранируя от нее, поэтому двигался медленнее, чем поток воздуха сверху. При правильном сжатии воздушной подушки подъемная сила могла не только поддерживать обладателя мембранных крыльев, но и продвигать его вперед.

Тонкие мембранные крылья драконов и птерозавров могли развиться параллельно по похожему механизму. На первой стадии они могли сформироваться из кожистых складок-перепонок на боках, которые их предки использовали сначала для маскировки, а позднее — и для планирования с деревьев на добычу. Затем кости кисти превращались в «крылышко» — тонкую и подвижную оконечность мембраны, которую можно отгибать вверх. В конце концов, крылышко постепенно увеличилось и приняло на себя больше нагрузки, получив основную роль в управлении полетом.

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«Мелкие птерозавры, скорее всего, действительно были способны махать крыльями наподобие современных птиц и совершать весьма точные маневры в воздухе. Но крупные летающие ящеры, достигавшие величины небольшого самолета, конечно, такой точностью похвастаться не могли. Их стихией был парящий полет над открытой местностью — где-нибудь близ морского берега или над мезозойской саванной», — считает Дмитрий Рякин.

И действительно, трудно вообразить, что такой махиной, как драконье тело, легко управлять. Несмотря на это, как мы выяснили, их скорость должна быть высокой, чтобы тяжелый дракон не падал на землю. Но при этом драконам важно и не перегреться. С теми же проблемами около сотни миллионов лет назад сталкивались и птерозавры, и некоторые массивные птицы. Еще один способ справиться с этим нашли палеонтологи и орнитологи: мышцы этих животных могут вырабатывать больше энергии анаэробным (бескислородным) способом, чем аэробным, что могло позволить птерозаврам и драконам не слишком ускорять свой метаболизм, становясь теплокровными, потому что для такого способа добывания энергии необязательно строго поддерживать температуру тела.

Привет, оружие!

Но что, если драконов не испугает лютая зима Вестероса? Какое оружие спасет армию Ланнистеров?

По мнению палеонтологов, даже если вооружиться массивной стрелой, напоминающую ту, что сразила дракона Смауга в «Хоббите», то она едва ли сможет задеть драконов Дейенерис, способных очень быстро летать. Древние птерозавры с размахом крыльев не менее десяти метров летали со скоростью примерно 80−100 км/ч. Дрогон, самый большой из драконов Дейенерис, хоть еще не до конца вырос, но по своим размерам превышает среднего птерозавра.

Драконы в “Игре престолов” огромны, им просто необходимо быстро летать, чтобы оставаться в воздухе. Задеть их луками, арбалетами или копьями будет сложно. Более того, арбалетчики даже не успеют выстрелить, как драконы уже успеют подлететь и спалить их. Марк Виттон Палеонтолог

Достаточно крупный метательный снаряд может помочь «подбить» летающих монстров. «Лишенный подвижности и пищи дракон быстро слабеет, и уже не представляет серьезной угрозы. Но речь все же скорее должна идти не о луке, а о метательной машине — ведь размеры драконов в сериале постепенно растут, и простой стрелой им повредить уже практически нереально», — считает Дмитрий Рякин.

Бард Лучник целится в дракона Смауга из гигантского арбалета.

«На вооружении средневековых армий стояли всяческие осадные орудия типа требюше, которые теоретически могли бы сбить драконов, но поскольку драконы ловкие, сделать это не очень легко. На вооружение армии Вестероса стоит подобие греческого огня — одно из самых страшных оружий Средневековья. Теоретически, если в дракона попасть таким огнем, то результат будут не в пользу существа. Наилучший вариант, если дракона удастся “спустить вниз” и вступить с ним в ближний бой. Воины Вестероса более-менее обучены сражаться на земле, поэтому здесь у них будут хоть какие-то шансы», — рассказал Indicator.Ru востоковед Алексей Куприянов.

Требушет | Источник: juliacasado1/CC0

Вероятно, идея вступить с драконом в ближний бой при должной тактике может увенчаться успехом. В средневековых балладах рыцари придерживались такой стратегии всегда, и, конечно, побеждали ужасное существо. Правда, при этом у них часто был при себе волшебный щит, который позволял им уцелеть от драконьего огня. Магического оружия подобного рода в мире Семи Королевств пока не появилось.

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Но что если у драконов Дейенерис есть непробиваемая броня, как у их дальних родственников, некоторых динозавров? Смогут ли метательные снаряды средневековых армий причинить им хоть какой-то вред?

«Безусловно, чтобы пробить прочные костяные щитки некоторых панцирных динозавров, людям потребовались бы очень мощные стрелометы, — комментирует это предположение Дмитрий Рякин. — Но поскольку мы говорим о летающих животных, основным эволюционным трендом которых была тенденция к снижению полетного веса, то никакой серьезной брони у драконов ожидать не приходится». Но пробивать броню и не требуется: ахиллесовой пятой драконов можно считать их тонкие крылья.

Даже минимальное повреждение целостности этой кожистой пленки в полете приведет к разрушению всей конструкции — она просто не выдержит сопротивления воздуха при маховом движении. Дмитрий Рякин

Сыны Гарпии в последнем сезоне смогли пробить метательными копьями шкуру Дрогона, спустившегося, чтобы защитить Дейенерис.