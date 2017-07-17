Американец получил диплом об окончании школы в 97 лет

ТАСС, 17 июля. Американский ветеран Второй мировой войны Чарльз Люцци из города Филадельфия (штат Пенсильвания) получил диплом об окончании школы в возрасте 97 лет, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

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Люцци был вынужден бросить учебу в старших классах, чтобы обеспечивать свою семью. Во время Второй мировой войны он был призван в армию, воевал, был награжден двумя медалями «Пурпурное сердце» и четырьмя медалями «Бронзовая звезда».

Однако завершить обучение в школе ветеран смог лишь много десятилетий спустя.

Получение почетного диплома стало возможным благодаря поддержке семьи. «Мы счастливы, что мечта всей его жизни сбылась», — передает слова его дочери телеканал ABC.