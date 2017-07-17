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19:14 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре до середины сентября ограничат движение по пр. Карла Маркса

Ограничение движения транспорта вводится в целях обеспечения безопасности в связи со строительством водовода.

Источник: Аргументы и факты

По информации администрации областного центра, с 17 июля 2017 года в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Карла Маркса от улицы Санфировой до улицы Авроры.

Ограничение будет действовать с 08:00 17 июля до 23:00 17 сентября 2017 года.

Жителям и гостям Самары необходимо заранее планировать объездные маршруты следования.

Напомним, ранее участок дороги от улицы Санфирова до улицы Энтузиастов уже перекрывали из-за строительства газопровода.

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