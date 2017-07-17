В Самаре до середины сентября ограничат движение по пр. Карла Маркса
Ограничение движения транспорта вводится в целях обеспечения безопасности в связи со строительством водовода.
Ограничение движения транспорта вводится в целях обеспечения безопасности в связи со строительством водовода.
По информации администрации областного центра, с 17 июля 2017 года в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Карла Маркса от улицы Санфировой до улицы Авроры.
Ограничение будет действовать с 08:00 17 июля до 23:00 17 сентября 2017 года.
Жителям и гостям Самары необходимо заранее планировать объездные маршруты следования.
Напомним, ранее участок дороги от улицы Санфирова до улицы Энтузиастов уже перекрывали