В Уфимском районе открылся первый крематорий для животных

Источник: ГТРК Башкортостан

Причём свою деятельность они не афишируют. А некоторые активисты считают её незаконной. Без фамилий, без имён, без лиц. Это стало главным условием съёмок.

Наша героиня здесь руководитель. А это собственно сам крематорий. Здание возвели в апреле. Тогда же закупили и специальную печь. Объёмы у печей разные, рассказывает женщина. Эта — рассчитана на 200 килограммов.

Вообще, здесь готовы выполнить любой каприз хозяев почивших животных. Например, снять процедуру кремации на видео и даже изготовить эксклюзивную урну для праха. Правда, пока таких нет. Ритуальные услуги для домашних питомцев начали оказывать недавно — в мае. И за это время было всего два обращения.

Не секрет, что большинство жителей хоронят своих питомцев в лесочках, на дачах или за гаражами. Хотя трупы любых животных считаются биологическими отходами. Буквально в нескольких метрах от крематория находится вот эта свалка.

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Очевидцы рассказывают, что сюда привозят останки и трупы тех животных, которых сжигать не стали.

Миляуша Саитова уже много лет активно защищает права животных. Женщина считает, что дела крематория не так чисты и прозрачны, как кажутся. Его построила организация, которая занимается отловом бродячих собак.

Сам крематорий расположен на территории приюта для животных. И операции здесь действительно проводят.