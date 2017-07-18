В Уфимском районе открылся первый крематорий для животных
Он расположился в приюте рядом с селом Миловка. Ритуальные услуги для домашних питомцев оказывает организация по отлову бродячих животных.
Он расположился в приюте рядом с селом Миловка. Ритуальные услуги для домашних питомцев оказывает организация по отлову бродячих животных.
Причём свою деятельность они не афишируют. А некоторые активисты считают её незаконной. Без фамилий, без имён, без лиц. Это стало главным условием съёмок.
Наша героиня здесь руководитель. А это собственно сам крематорий. Здание возвели в апреле. Тогда же закупили и специальную печь. Объёмы у печей разные, рассказывает женщина. Эта — рассчитана на 200 килограммов.
Вообще, здесь готовы выполнить любой каприз хозяев почивших животных. Например, снять процедуру кремации на видео и даже изготовить эксклюзивную урну для праха. Правда, пока таких нет. Ритуальные услуги для домашних питомцев начали оказывать недавно — в мае. И за это время было всего два обращения.
Не секрет, что большинство жителей хоронят своих питомцев в лесочках, на дачах или за гаражами. Хотя трупы любых животных считаются биологическими отходами. Буквально в нескольких метрах от крематория находится вот эта свалка.
Очевидцы рассказывают, что сюда привозят останки и трупы тех животных, которых сжигать не стали.
Миляуша Саитова уже много лет активно защищает права животных. Женщина считает, что дела крематория не так чисты и прозрачны, как кажутся. Его построила организация, которая занимается отловом бродячих собак.
Сам крематорий расположен на территории приюта для животных. И операции здесь действительно проводят.
По стерилизации, поясняют работники. Крематорий поможет предотвратить антисанитарию, уверяют сотрудники приюта. Ведь у человека и домашнего животного более 30 общих заболеваний, в том числе сибирская язва и бешенство. Именно поэтому трупы животных необходимо сжигать. Не ясным остаётся только одно, почему работники крематория предпочитают скрывать свои лица.