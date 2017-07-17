Масштабный военно-морской парад устроят 30 июля в Севастополе
17 июля.
17 июля.
«В параде и
В показе, в частности, будут задействованы ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», подводная лодка «Старый Оскол», корабль Пограничной службы ФСБ России и старейшее в составе ВМФ спасательное судно «Коммуна». Гостям праздника покажут элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений, возможности противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок, морской артиллерийский бой; огневое подавление противодесантной обороны условного противника, действия по освобождению судна, захваченного террористами, спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие, информирует штаб ЧФ.
«Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнется парад кораблей и
Командующим
Во второй половине дня на площади Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники флота. Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и панорамным фейерверком над акваторией Севастопольской бухты, сообщает штаб ЧФ.