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19:28 (мск), источник: Интерфакс

Масштабный военно-морской парад устроят 30 июля в Севастополе

17 июля. Interfax-Russia.ru — Десятки кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ) будут задействованы в показе, который пройдёт 30 июля в День Военно-морского флота в Севастополе, сообщает российское военное ведомство.

«В параде и военно-спортивном празднике примут участие более 40 боевых кораблей и катеров, семь вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и 33 единицы техники армейского корпуса», — сказано в сообщении пресс-службы ЧФ, поступившем в «Интерфакс-АВН» в понедельник.

В показе, в частности, будут задействованы ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», подводная лодка «Старый Оскол», корабль Пограничной службы ФСБ России и старейшее в составе ВМФ спасательное судно «Коммуна». Гостям праздника покажут элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений, возможности противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок, морской артиллерийский бой; огневое подавление противодесантной обороны условного противника, действия по освобождению судна, захваченного террористами, спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие, информирует штаб ЧФ.

«Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнется парад кораблей и военно-спортивный праздник. Запланирован показ 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота в выполнении задач по предназначению», — говорится в пресс-релизе.

Командующим военно-морским парадом в Севастополе назначен командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог.

Военно-спортивный праздник начнется с театрализованного представления, в котором будут отражены основные вехи истории создания и боевого пути ЧФ. В заключение зрители увидят «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.

Во второй половине дня на площади Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники флота. Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и панорамным фейерверком над акваторией Севастопольской бухты, сообщает штаб ЧФ.

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