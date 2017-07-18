В Воронежской области энергетики потребовали сноса хозпостроек возле ЛЭП

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев попросил прокурора региона Николая Шишкина проверить законность требований ПАО «МРСК Центра» о демонтаже хозпостроек жителей Ольховатского района на участках, через которые проходят линии электропередач (ЛЭП). Просьба прозвучала на еженедельном оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 17 июля.

Владельцы построек, сноса которых добивается «МРСК Центра», обратились в общественную приемную губернатора в Ольховатском районе. Люди имеют правоустанавливающие документы на постройки, которые получили еще в 1970—1980 годах. По словам обратившихся в приемную, снос не решит проблему безопасности, так как ЛЭП проходит через двор, где живут люди. Но ущерб, который нанесет людям утрата имущества, создаст социальную напряженность в Ольховатском районе.