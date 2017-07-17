Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации «Свидетелей Иеговы»

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны.

Таким образом, была отклонена жалоба организации.

«Решение Верховного суда РФ от 20 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал председатель апелляционной коллегии.

Постановление суда вступило в силу.

Защита «Свидетелей Иеговы» планирует обжаловать решение Верховного суда. «Точка еще не поставлена. Поскольку Верховный суд нарушил не только российское законодательство, но и нормы международного права, мы будем обжаловать это решение в ЕСПЧ», — сказал адвокат Виктор Женков.

20 апреля Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил деятельность всех ее 395 отделений на территории РФ.

Имущество организации суд обратил в доход государства.

Ранее Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения в деятельности организации, в том числе закона «О противодействии экстремистской деятельности».