Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации «Свидетелей Иеговы»
Таким образом, постановление суда вступило в силу.
Таким образом, постановление суда вступило в силу.
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны.
Таким образом, была отклонена жалоба организации.
«Решение Верховного суда РФ от 20 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал председатель апелляционной коллегии.
Постановление суда вступило в силу.
Защита «Свидетелей Иеговы» планирует обжаловать решение Верховного суда. «Точка еще не поставлена. Поскольку Верховный суд нарушил не только российское законодательство, но и нормы международного права, мы будем обжаловать это решение в ЕСПЧ», — сказал адвокат Виктор Женков.
Имущество организации суд обратил в доход государства.
Ранее Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения в деятельности организации, в том числе закона «О противодействии экстремистской деятельности».
12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение «Свидетелям Иеговы» за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозное объединение не устраняет нарушения или выявляются новые факты, свидетельствующие о признаках экстремизма, то организация подлежит ликвидации.