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19:55 (мск), источник: ТАСС

Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации «Свидетелей Иеговы»

Таким образом, постановление суда вступило в силу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны.

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Таким образом, была отклонена жалоба организации.

«Решение Верховного суда РФ от 20 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал председатель апелляционной коллегии.

Постановление суда вступило в силу.

Защита «Свидетелей Иеговы» планирует обжаловать решение Верховного суда. «Точка еще не поставлена. Поскольку Верховный суд нарушил не только российское законодательство, но и нормы международного права, мы будем обжаловать это решение в ЕСПЧ», — сказал адвокат Виктор Женков.

20 апреля Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил деятельность всех ее 395 отделений на территории РФ.

Имущество организации суд обратил в доход государства.

Ранее Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения в деятельности организации, в том числе закона «О противодействии экстремистской деятельности».

12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение «Свидетелям Иеговы» за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозное объединение не устраняет нарушения или выявляются новые факты, свидетельствующие о признаках экстремизма, то организация подлежит ликвидации.

Комментарии
2
Александр Сергеевич
НАКОНЕЦ! И в Питере гоните их "в шею" с Коломяжского пр., а собственность под детское заведение отдайте! Настроили себе зданий, благодетели блин, столько людей загубили! РПЦ могли бы и активнее бороться с лжепророками!
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Иван Иванов
Это зомбирование ,кругом,не только у июговых.Но хоть это доброе, дело ,сделали.
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