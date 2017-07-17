На Среднем Урале синоптики объявили первую степень опасности

Первую степень опасности объявили синоптики на Среднем Урале, сообщили 17 июля корреспонденту «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

С 17 по 19 июля синоптики предупреждают о пожарах. Особенно от огня может пострадать север Свердловской области. Объявлен четвертый класс горения леса по региональной школе.

Кроме того, с 20 часов 17 июля до 20 часов 20 июля над территорией Свердловской области будет наблюдаться смог. Вредные примеси будут плохо рассеиваться.