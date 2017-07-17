Концерт Depeche Mode в Минске отменили из-за болезни Дэйва Гаана
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Концерт группы Depeche Mode, который должен был состояться в понедельник вечером в «Минск-арене», отменили
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Концерт группы Depeche Mode, который должен был состояться в понедельник вечером в «Минск-арене», отменили
Перед самым началом концерта организаторы мероприятия сообщили, что фронтмен группы госпитализирован с кишечным расстройством.
Организаторы добавили, что в настоящее время рассматривается вариант с переносом концерта. Информация об этом может появиться на следующей неделе, сообщается на официальной странице Depeche Mode в фейсбуке.
Билеты на минский концерт британцев стоили от Br80 до Br320 (от 40 до 160 долларов США).
На понедельник был запланирован концерт Depeche Mode в Минске в рамках «Global Spirit Tour». Это было бы уже третье выступление музыкантов в Белоруссии.