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21:14 (мск), источник: Интерфакс

Концерт Depeche Mode в Минске отменили из-за болезни Дэйва Гаана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Концерт группы Depeche Mode, который должен был состояться в понедельник вечером в «Минск-арене», отменили из-за госпитализации лидера группы Дэйва Гаана, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс».

Источник: AP 2017

Перед самым началом концерта организаторы мероприятия сообщили, что фронтмен группы госпитализирован с кишечным расстройством.

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Организаторы добавили, что в настоящее время рассматривается вариант с переносом концерта. Информация об этом может появиться на следующей неделе, сообщается на официальной странице Depeche Mode в фейсбуке.

Билеты на минский концерт британцев стоили от Br80 до Br320 (от 40 до 160 долларов США).

На понедельник был запланирован концерт Depeche Mode в Минске в рамках «Global Spirit Tour». Это было бы уже третье выступление музыкантов в Белоруссии.

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