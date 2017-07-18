Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
10 трагических и странных смертей во время секса
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
09:39 (мск), источник: "Российская газета"

Киркоров показал своим детям Крым с вертолета

Певец Филипп Киркоров между концертами юбилейного тура по Крыму не теряет время зря и активно путешествует по полуострову со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией.

Как сообщил генеральный директор крымской транспортно-логистической компании Антон Заводиленко, Киркоров попросил на вертолете Robinson R44 забрать его с детьми из отеля на Южнобережье и доставить в парк львов «Тайган» в Белогорске. Ведь Киркорова и директора сафари-парка Олега Зубкова связывает давняя дружба.

«Перед шоу в Феодосии я устроил незабываемое, уже традиционное путешествие в мир царства львов и тигров, особенно для моих любимых Мартина и Аллы-Виктории», — написал Киркоров в Инстаграм.

— У актера есть свой любимый вертолетный маршрут, — сообщил Антон Заводиленко в Facebook. — Он всегда садится впереди, рядом с пилотом. Киркоров не притязателен и скромен, просит лишь, чтобы мы летели над Ласточкиным гнездом, Алуштой, далее по Ай-Петри и через Демерджи. Певцу очень нравятся крымские горы!

После ужина в Белогорске пассажир отправился на вертолете в Феодосию, где у него вечером состоялся концерт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курс евро поднимется более чем на 50 процентов
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Чем меня удивили родители в США Все мамы мира в чем-то похожи. У них одни и те же радости, проблемы, тревоги. И все же культура и традиции страны, где мы родились и выросли, накладывают огромный отпечаток на нашу личность и то, как мы растим своих детей. Два года назад Олеся Рассошкина переехала с мужем и двумя детьми в США. Специально для проекта «Дети Mail.Ru» она рассказала, как воспитывают своих детей американские мамы.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь