Киркоров показал своим детям Крым с вертолета

Все мамы мира в чем-то похожи. У них одни и те же радости, проблемы, тревоги. И все же культура и традиции страны, где мы родились и выросли, накладывают огромный отпечаток на нашу личность и то, как мы растим своих детей. Два года назад Олеся Рассошкина переехала с мужем и двумя детьми в США. Специально для проекта «Дети Mail.Ru» она рассказала, как воспитывают своих детей американские мамы.