Киркоров показал своим детям Крым с вертолета
Певец Филипп Киркоров между концертами юбилейного тура по Крыму не теряет время зря и активно путешествует по полуострову со своими детьми Мартином и
Певец Филипп Киркоров между концертами юбилейного тура по Крыму не теряет время зря и активно путешествует по полуострову со своими детьми Мартином и
Как сообщил генеральный директор крымской
«Перед шоу в Феодосии я устроил незабываемое, уже традиционное путешествие в мир царства львов и тигров, особенно для моих любимых Мартина и
— У актера есть свой любимый вертолетный маршрут, — сообщил Антон Заводиленко в Facebook. — Он всегда садится впереди, рядом с пилотом. Киркоров не притязателен и скромен, просит лишь, чтобы мы летели над Ласточкиным гнездом, Алуштой, далее по
После ужина в Белогорске пассажир отправился на вертолете в Феодосию, где у него вечером состоялся концерт.