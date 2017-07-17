Прощание с Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в московском Доме кино

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прощание с российским и казахстанским актером Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в Доме кино в Москве, церемония начнется в 11:00 мск.

Об этом в понедельник сообщили в актерском агентстве «Маяк», которое представляло артиста в Москве.

«Прощание с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым состоится в четверг, 20 июля 2017 года в Доме кино Союза кинематографистов», — говорится в сообщении.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР, скончался в субботу вечером на 75-м году жизни. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.