Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
США помогают Киеву готовить наступление в Донбассе - эксперт
«Кузькина мать» Кадырова испугала НАТО - СМИ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12«Мать Ганга»
22:11 (мск), источник: ТАСС

Прощание с Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в московском Доме кино

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прощание с российским и казахстанским актером Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в Доме кино в Москве, церемония начнется в 11:00 мск.

Персона
Владимир Толоконников

Об этом в понедельник сообщили в актерском агентстве «Маяк», которое представляло артиста в Москве.

«Прощание с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым состоится в четверг, 20 июля 2017 года в Доме кино Союза кинематографистов», — говорится в сообщении.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР, скончался в субботу вечером на 75-м году жизни. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Зрителям Толоконников известен, в частности, по роли Шарикова в картине «Собачье сердце» 1988 года. С 1973 года играл на сцене Русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате.

 Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"
Конфликт интересов участников финрынка: банки до конца осени найдут альтернативу АРБ
Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"
Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков
Petya безуспешно атаковал серверы правительства Севастополя
Экс-генерал МВД получил семь лет по делу о «золотых парашютах»
Ликвидация «Свидетелей Иеговы» признана законной Верховным судом
ФАС дала сотовым операторам две недели на изменение тарифов
Ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ сняты
Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов
Спорт
Уимблдон-2017: злобные жуки, носилки на корте и фанат в юбке 12 событий, которыми запомнится завершившийся в Лондоне турнир «Большого шлема», помимо спортивных результатов
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь