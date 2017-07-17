Прощание с Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в московском Доме кино
Актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Актера похоронят на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прощание с российским и казахстанским актером Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в Доме кино в Москве, церемония начнется в 11:00 мск.
Об этом в понедельник сообщили в актерском агентстве «Маяк», которое представляло артиста в Москве.
«Прощание с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым состоится в четверг, 20 июля 2017 года в Доме кино Союза кинематографистов», — говорится в сообщении.
Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР, скончался в субботу вечером на 75-м году жизни. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.
Зрителям Толоконников известен, в частности, по роли Шарикова в картине «Собачье сердце» 1988 года. С 1973 года играл на сцене Русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова в
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