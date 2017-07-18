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08:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

Жители Правой Хавы утверждают, что местный пивзавод загрязняет реки

Выдать противогазы, просят сельсовет жители Правой Хавы. Жалуются на едкий запах, который особенно усиливается в жару. Его источник — ручей, протекающий вдоль улиц Мичурина и Комсомольской.

Вода там резко помутнела, и теперь по цвету больше напоминает чай с молоком. Кроме того, в ней появились хлопья. Купальный сезон тут, говорят, завершили, так и не открыв.

Ручей впадает в реку Хава, а уже из нее всё это вполне может попасть в Усманку, уверены селяне. Отмечают, белая вода на экологию уже повлияла — рыба пропала. А домашнюю птицу после повсеместных случаев падежа просто перестали выпускать за пределы подворий.

Натруля Язидт-Оглы, жительница села Правая Хава:

«У соседки вот рядом куры дохнут. Уже говорит, пятая курица. Ну, экология посмотрите, мы тут и люди скоро начнем. Тяжело дышать, конечно. Особенно вечером».

Жители считают, ручей побелел из-за местного пивзавода — оттуда сливают воду, которая остается после промывки оборудования. Подобная ситуация тут уже была пару лет назад — в селе витал стойкий запах сероводорода. Тогда, правда, директор предприятия уверял, что воду в ручей льют исключительно «чистую, питьевую», а источник неприятных ароматов — местное болото.

Однако после визита нашей съемочной группы топь тогда каким-то волшебным образом пахнуть перестала. Что сейчас, по версии пивовара, мешает людям дышать, осталось загадкой. Получить от него комментарий не удалось. Зато селяне охотно делились догадками.

Полина Чурсина, жительница села Правая Хава:

«Они сначала куда-то вывозили на машинах. Но вроде бы как им запретили вывозить. И они решили эту проблему опять этим способом. Первую трубу, которая 1,5 года назад была, они ее вырезали, закрыли. Сейчас проложили две трубы еще вдобавок, и начали вот опять испускать».

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