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22:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Большинство американцев не одобряют публикации Дональда Трампа в Twitter

Телеканал ABC совместно с газетой The Washington Post провели опрос среди американцев, в котором попытался выяснить их отношение к сообщениям в Twitter президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2017

Согласно опросу, 68% считают, что американский лидер своим поведением в Twitter демонстрирует негативный пример, 70% полагают, что он ведет себя не так, как положено президенту. При этом 57% респондентов заявили, что чем больше они слышат о Трампе, тем меньше он им нравится. 56% при этом отметили, что поведение главы государства «наносит ущерб его президентству».

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Участники опроса также раскритиковали содержание сообщений, которые американский президент публикует в Twitter. 68% опрошенных считают большинство сообщений в соцсети неуместными, 65% — оскорбительными, 52% — опасными.

Всего было опрошено более 1 тыс. случайно выбранных жителей США.

Напомним, Дональд Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter. Однако продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этой соцсети.

Ранее ABC News и The Washington Post представили рейтинг одобрения деятельности господина Трампа. Результат господина Трампа стал самым низким за последние 70 лет для президентов, проработавших полгода.

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