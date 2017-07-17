Большинство американцев не одобряют публикации Дональда Трампа в Twitter

Согласно опросу, 68% считают, что американский лидер своим поведением в Twitter демонстрирует негативный пример, 70% полагают, что он ведет себя не так, как положено президенту. При этом 57% респондентов заявили, что чем больше они слышат о Трампе, тем меньше он им нравится. 56% при этом отметили, что поведение главы государства «наносит ущерб его президентству».
Участники опроса также раскритиковали содержание сообщений, которые американский президент публикует в Twitter. 68% опрошенных считают большинство сообщений в соцсети неуместными, 65% — оскорбительными, 52% — опасными.
Всего было опрошено более 1 тыс. случайно выбранных жителей США.
Напомним, Дональд Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter. Однако продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этой соцсети.
Ранее ABC News и The Washington Post представили рейтинг одобрения деятельности господина Трампа. Результат господина Трампа стал самым низким за последние 70 лет для президентов, проработавших полгода.