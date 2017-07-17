Большинство американцев не одобряют публикации Дональда Трампа в Twitter

Согласно опросу, 68% считают, что американский лидер своим поведением в Twitter демонстрирует негативный пример, 70% полагают, что он ведет себя не так, как положено президенту. При этом 57% респондентов заявили, что чем больше они слышат о Трампе, тем меньше он им нравится. 56% при этом отметили, что поведение главы государства «наносит ущерб его президентству».