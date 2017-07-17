Владелец самого крупного алмаза попробует распилить его для продажи

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В ходе торгов на аукционе Sotheby’s в июне 2016 года за необработанный алмаз размером в теннисный мяч покупатели предложили только $61 млн, в то время как глава компании Уильям Лэмб не рассчитывал продать драгоценный камень менее чем за $70 млн.

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По словам аналитиков, алмаз слишком велик для сложившейся на рынке ситуации, и, чтобы камень был оценен по достоинству, «возможно, стоит подождать пару лет».

Алмаз размером с теннисный мяч был найден в ноябре 2015 года на месторождении Karowe в Ботсване, принадлежащем канадской Lucara Diamond Corp. Название камня Lesedi la Rona переводится с языка тсвана как «Наш свет».