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17 июля, источник: Интерфакс

Владелец самого крупного алмаза попробует распилить его для продажи

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Канадская компания Lucara Diamond может распилить самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona весом в 1016 карат для упрощения процесса его продажи, сообщают в понедельник западные СМИ.

Источник: Reuters

В ходе торгов на аукционе Sotheby’s в июне 2016 года за необработанный алмаз размером в теннисный мяч покупатели предложили только $61 млн, в то время как глава компании Уильям Лэмб не рассчитывал продать драгоценный камень менее чем за $70 млн.

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По словам аналитиков, алмаз слишком велик для сложившейся на рынке ситуации, и, чтобы камень был оценен по достоинству, «возможно, стоит подождать пару лет».

Алмаз размером с теннисный мяч был найден в ноябре 2015 года на месторождении Karowe в Ботсване, принадлежащем канадской Lucara Diamond Corp. Название камня Lesedi la Rona переводится с языка тсвана как «Наш свет».

Lesedi la Rona сейчас является крупнейшим алмазом в мире. Он уступает только добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan («Куллинан»), который изначально имел вес свыше 3106 карат, однако был расколот на множество частей.

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