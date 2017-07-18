Минобороны рассекретило архивы об освобождении Польши в ходе ВОВ

Источник: РИА Новости

«На официальном сайте военного ведомства России размещены уникальные архивные документы 1944−1945 годов, посвященные освобождению войсками Красной Армии территории Польши от немецко-фашистской оккупации. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов», — говорится в сообщении ведомства.

В числе рассекреченных документов — боевые донесения, докладные записки, рапорты, справки, исторические формуляры, телеграммы.

Все они, как подчеркивают в ведомстве, свидетельствуют о благожелательном отношении поляков к советским военным.

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В ведомстве отмечают, что особое место среди документов занимают докладные записки и донесения политорганов Красной Армии: в них «зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, варварского разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия».