Определена скорость гигантских динозавров

Источник: AP 2017

Например, тираннозавры (с массой тела примерно шесть тонн) могли развивать скорость до 30 километров в час, небольшие велоцирапторы (20 килограммов) — до 40 километров в час, крупные брахиозавры (около 80 тонн) — до 18 километров в час.

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Исследование авторов показывает, что максимальная скорость перемещения животных растет вплоть до некоторого значения массы его тела, а затем — снижается. Причина этого, по мнению специалистов, заключается в дефиците энергии, который возникает в организме животного во время его ускоренного движения до достижения максимальной скорости.